影／卓榮泰將召開經濟發展委會 設創新經濟三大主軸
行政院經濟發展委員會將要找產業界參與，行政院長卓榮泰今天說，行政院已經開過各次籌備會議，下周就會正式召開經濟發展委員會，將由他親自主持這個會議，設定的三大主軸是「創新經濟」、「均衡台灣」以及「包容成長」。
卓榮泰說，經濟發展委員會包含的項目，是把國人跟國家最重視，以及未來必須面對的各項問題，幾乎都放在裡面，當然委員會將依優先順序，折衷幾項最具體而重要的工作，率先執行。
比方在金融創新方面，將會有比較具體的工作；在擴大投資臺灣的工作上，現在也已經有了初步的構想；在「包容成長」這個議題當中，最重要的還是要讓台灣能夠均衡的發展，所以不僅是高科技，也會照顧到中小微企業的淨零轉型，以及數位轉型的雙軸轉型，這都是政府過去就講過的，也是落實賴總統競選的政見。
卓榮泰表示，除了行政院內各單位主管、相關部會外，也會邀請社會民間的財經學者專家，成為經濟發展委員會的顧問，相關細節在下周召開會議後再向國人報告。
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