今74歲生日！馬英九仍心繫：兩岸關係絕非兩國關係

今為前總統馬英九74歲生日，馬英九雖生日，仍心繫兩岸目前兵凶戰危、惡意螺旋升高。馬英九日前在臉書上曾表示，兩岸關係絕對不是兩國關係。

馬英九表示，前總統蔡英文首次提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」時，他就指出這種說法違憲。遺憾賴清德總統今年就職演說，再度喊出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，不顧外界質疑，在各種公開場合反覆強調。上行下效，行政院長卓榮泰跟著公開講，陸委會副主委梁文傑也在廣播節目稱兩岸就是兩國，忘了陸委會成立的目的和定位。

馬英九強調，「我要非常嚴肅地提醒，民進黨不要一再玩火，置中華民國憲法與台灣安危於不顧。」

馬英九表示，自從中共在1949年10月1日建政以來，海峽兩岸就處於「主權互不承認，治權互不否認」的特殊狀態。他在2008年當選總統後，處理此議題一向高度審慎，絕不容許「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」或「兩岸實質上就是兩國」等嚴重傷害兩岸關係的言論出現。當時陸委會在推動各項工作時，也一定會再三避免這種語言與動作，對其他部會與社會大眾，作出善意提醒與警告。

馬英九批評，民進黨政府對這些兩岸敏感議題，毫無警覺與準備，一再扭曲與蔑視憲法，傷害憲法的崇高地位。從近來發生的事件來看，民進黨政府處理兩岸議題完全以意識形態出發，絲毫不顧台灣人民安危，遇到危機束手無策，祭出旅遊警示嚇唬民眾，沒有解決問題的能力，只讓事態不斷升高。

馬英九喊話，賴清德應公開且明確宣布，兩岸關係不是兩國關係，並要求各部會同調，不要再讓兩岸關係出狀況。兩岸關係現危機四伏，民進黨政府必須小心謹慎，才能避免肇禍，連累國家與人民。尤其是擔任國家領導人的賴清德，他要衷心勸告，以台灣人民為念，把個人的意識形態與政治主張放一旁，把台灣民眾的安全與福祉放最優先。