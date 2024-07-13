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獨／邱議瑩剛被封高雄市長人選「黑馬」！ 辦公室主任卻爆酒駕

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獨／邱議瑩剛被封高雄市長人選「黑馬」！ 辦公室主任卻爆酒駕

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩的服務處賴姓主任（右一）傳出酒駕遭開除，賴在5日上午還穿背心，代表邱議瑩出席旗山殯儀館公聽會。圖／本報資料照
立委邱議瑩的服務處賴姓主任（右一）傳出酒駕遭開除，賴在5日上午還穿背心，代表邱議瑩出席旗山殯儀館公聽會。圖／本報資料照

民進黨高雄黨內多名立委爭取下屆市長提名，前總統陳水扁明天上午將在廣播節目訪問有「漂亮寶貝」之稱的立委邱議瑩。阿扁總統預告邱是動作最小、爆發力最強的優質立委，斷言她可能是下屆市長黑馬。不料邱議瑩服務處的賴姓主任傳出上周酒駕遭警方移送，已遭開除。邱議瑩嘆氣證實，並說，她多次勸導不聽，酒駕零容忍，不得不做出這個決定。

邱議瑩服務處賴姓主任十分活躍，地方上廣結善緣，常代表邱議瑩參加旗山、美濃等地活動，跟很多地方人士都有好交情，但「酒量不錯」的名聲也廣為流傳。賴傳出上周五深夜在旗山區酒駕遭警方查獲，並依公共危險罪移送法辦，事發後已遭邱議瑩開除。

酒駕事件曝光後，邱議瑩深深嘆氣說，賴已經在她身邊服務超過10年，她過去已經告誡賴多次，絕不能喝酒開車；隔天（周六）得知酒駕，第一時間即決定給予開除，初步了解賴沒有肇事，詳細情況她不是很清楚。

警方表示，7月5日晚間近10點，警方在台3線旗尾路段擴大臨檢，當時查獲賴姓男子酒駕，沒有肇事，酒測後依公共危險罪移送。

邱議瑩明天上午將接受陳水扁專訪，時間點巧合。邱無奈說，賴姓前主任是公眾人物，很多人都認識，若沒喝酒也不會被拿出來討論。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

前總統陳水扁明天將在廣播節目專訪立委邱議瑩。圖／取自微微笑廣播網臉書
前總統陳水扁明天將在廣播節目專訪立委邱議瑩。圖／取自微微笑廣播網臉書

主任 邱議瑩 酒駕

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