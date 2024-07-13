大數據揭6月聲量前十縣市長 謝國樑衝第一

基隆市長謝國樑罷免案正進行中，根據《網路溫度計DailyView》（網溫）最新調查，因罷免案的緣故，謝國樑聲量飆高，成為縣市首長的聲量第一名。第二名為台北市長蔣萬安，第三名為新竹市長高虹安。

網溫定期更新地方首長口碑排名，日前公布6月份網路聲量前十大縣市首長口碑榜。

第十名為雲林縣長張麗善，好感度為0.70。其6月聲量高點出現於國會改革法案、兩岸議題，國會改革法案三讀通過後，藍綠為了鞏固各地支持者，都下鄉進行宣講，引發討論。張麗善認為，民進黨過去在立法院是多數時，就說要國會改革，民進黨現在變成少數了，對同樣的主張說是國會擴權，這就是雙標。

張麗善6月15日出席位於廈門舉行的「海峽論壇」，呼籲中國應該要開放農漁產品進口，她人還沒去就已經被抹黑、抹紅，重申自己只是去開會分享雲林農業推廣經驗。她出席海峽論壇同引討論。

第九名為花蓮縣長徐榛蔚，好感度為0.73。徐榛蔚的聲量高點與台鐵土石流有關。台鐵新自強號6月22日行經花蓮和仁隧道南口，列車撞上覆蓋軌面的土石流，致3節車廂出軌，造成9人受傷。行政院長卓榮泰至花蓮視察重建情況時，曾責令台鐵全面檢視警告系統，下個月要坐火車來，檢視是否夠安全，同島一命。

之後又發生花蓮鐵路被土石流侵襲，台鐵2日崇德到和仁間，因大雨造成土石流溢流入侵西正線，導致土石淹沒軌道。徐榛蔚呼籲中央重視花東交通安全，給花蓮一條安全回家的路。

第八名為台南市長黃偉哲，好感度為2.68。黃偉哲聲量高點落在交通以及觀光議題，他表示將取消單向兩車道禁行機車與強制兩段式左轉，預計今年底全面開放，引發正反兩派網友意見。另一為芒果旺季，他宣布，台南國際芒果節6月22日於走馬瀨農場揭幕，為期3周，結合全市6大芒果產區及周邊活動，推出各種芒果組合芒，讓饕客大快朵頤。

中山大學政治所榮譽教授廖達琪認為，黃偉哲較耕耘網路，引起不少年輕人好感，加上較無負面新聞，因此好感度第一。

第七名為桃園市長張善政，好感度為1.24。其6月聲量高點出現在輝達在台設廠，以及桃園市議長邱奕勝有關市政的貼文。張善政說，桃園有五大優勢是輝達評估進駐的首選，如AI生態系完整、交通便利、土地面積足夠、專業人才匯聚與輝達亞太物流中心進駐遠雄自貿港等，桃園市政府將全力爭取輝達在桃園投資。而邱奕勝不少與市政有關的臉書貼文都會標記張善政。

第六名為台中市長盧秀燕，好感度為0.96。其6月聲量高點落在招商輝達，及遠見縣市長施政滿意度調查授獎典禮。輝達創辦人黃仁勳6月來台展開美食巡禮，走訪各大夜市，欲在台灣設廠的消息一經公布，引起各縣市首長關注。盧秀燕向黃仁勳喊話，表示台中有全國最大的夜市逢甲夜市。

2024遠見六都縣市長施政滿意度調查，盧秀燕取得第一名，她說她將市府當大家庭，她被稱媽媽市長感到親切，媽媽市長及台中市府團隊感謝大家。

第五名為新北市長侯友宜，好感度為0.53。由於國會改革法案於6月初佔據各大媒體版面，侯友宜表態支持國會改革法案，成為聲量高點，他表示樂見朝野凝聚共識，讓國家往好的方向走。

第四名為高雄市長陳其邁，好感度為0.87。陳其邁聲量高點出現在遠見縣市長施政滿意度調查頒獎典禮，首度獲得遠見五星市長肯定，施政滿意度創下任內新高。

第三名為高虹安，好感度為0.50。新竹市立棒球場不符職業賽事使用，遂要改建，外界相當關心進度，高虹安的聲量高點與棒球場有關。

新竹市立棒球場重建後的首場賽事在2022年7月22日開打，場地不佳造成多名球員受傷，另有動線安排、座位規劃等問題。2023年1月高虹安舉行記者會表示，新竹棒球場有挖出廢棄電線、磚頭等異物，質疑工程偷工減料，市府派人到棒球場挖掘土壤，稱要將土壤檢體送美國檢測。

今年6月卻傳出「棒球場土壤沒送美國實驗室檢驗，依然躺在台灣」，有網友表示，「現在新竹市民很滿意高虹安就夠了啦！」；也有網友質疑，到底什麼時候才能打棒球？到底要騙到什麼時候？新竹市府回應，土壤已於2023年送往美國專業實驗室檢測，檢測結果顯示未達標準。

第二名為蔣萬安，好感度為0.45。蔣萬安6月聲量最高點落在台北市警察局長人事案，內政部長劉世芳曾致電蔣，討論新任警察局長人事，名單中包含警政署副署長李西河及台灣警察專科學校校長方仰寧，蔣屬意由方仰寧接任警察局長，內政部5月30日公布由李西河調任，傳蔣對結果錯愕不滿，批中央先前的溝通形同「過場」。

不過，蔣萬安好感度略低，好感度與謝國樑並列最低，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，台北市是首善之區，台北市長受到的關注本來就最高，加上蔣萬安本身就具有偶像魅力，聲量第二非常合理。

第一名為謝國樑，好感度為0.45。謝國樑因罷免案緣故，聲量飆高，罷樑案已進入連署人名冊查對階段，若順利通過將進行罷免投票。民進黨過去一再表示不介入罷樑案，不過民進黨基市議員張顥瀚6月23日宣布，服務處提供罷樑連署服務，開出民進黨介入罷免第一槍。

有網友批民進黨，表示「基隆人支持謝市長連任」、「沒事做嗎？整天罷這罷那」；但也有人表示，「基隆人值得更好的市長」。

此外，基隆東岸商場前營運商大日公司，因產權糾紛向基隆市府提起民事訴訟，請求支付東岸商場2至4樓增建費，基隆地院於6月21日判大日敗訴。基隆市府發言人呂謦煒表示，市府已在東岸商場訴訟中取得首勝，法院認定增建後的商場產權應屬市府，堅持捍衛市民財產依法行政，盼檢方公正調查。