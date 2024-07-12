兒少條例三讀 持性影像加重刑期 授權衛福部主動巡網

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藝人黃子佼遭爆出是非法性影像論壇「創意私房」高級會員，引發眾怒，衛福部啟動兒少性剝削防制條例修法，12日晚間11時許在立院三讀通過。本報資料照片
藝人黃子佼遭爆出是非法性影像論壇「創意私房」高級會員，引發眾怒，衛福部啟動兒少性剝削防制條例修法，12日晚間11時許在立院三讀通過。本報資料照片

藝人黃子佼遭爆是非法性影像論壇「創意私房」高級會員，引發眾怒，衛福部啟動兒少性剝削防制條例修法，12日晚間11時許在立院三讀通過，增訂重置、支付對價持有或觀覽兒少性影像罪刑、加重行為人罪責及社區監控機制等，其中針對無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像的「黃子佼條款」，可處1年以上、7年以下有期徒刑。

衛福部保護司長張秀鴛表示，本次修正「兒童及少年性剝削防制條例」，增加兒少性剝削行為態樣及罪刑，增訂無故重製兒少性影像罪、支付對價持有或觀覽兒少性影像罪，並提高刑度門檻，希望嚴懲兒少性影像犯罪，杜絕性影像再遭散布；條例修正後，警察機關應建立被害人性影像數位鑑識資料庫，以利後續犯罪偵查階段，減少被害人重複陳述。

張秀鴛說，為強化兒少性影像即時處理，增訂無從得知網路平台業者聯絡資訊時，或認網頁資料所涉犯罪嫌疑情節重大，為避免犯罪、危害擴大或避免急迫危險，而有即時處置之必要，或網路業者經限制接取後，更換網域名稱或其他方法疑有第四章犯罪嫌疑情事等3種情形，主管機關可立即封網，以遏止違法兒少性影像網站不停更換網域，減少散布性影像；另針對以強暴脅迫手段拍攝兒少性影像者，未來將比照性侵害加害人處遇及登記報到查訪規定。

「本次修法後，授權中央主管機關得運用科技技術方式，於網路主動巡查涉兒童或少年性影像犯罪嫌疑情事，並由數位發展主管機關依法提供相關技術協助。」張秀鴛說，修法後衛福部防制兒少性剝削，將可化被動為主動，提升防治成效；衛福部於該條例通過後，將積極跨部會研修相關授權子法、行政流程與配套措施，完善性影像移除機制，並與相關部會合作，以防制兒少遭性剝削、遏止性影像散布。

性剝削 網路 衛福部

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