法國國慶酒會 林佳龍：台法關係蒸蒸日上

中央社／ 台北12日電

法國在台協會今天舉辦國慶酒會，慶祝7月14日法國國慶。外交部長林佳龍致詞表示，台法關係近年蒸蒸日上，駐法代表吳志中將在巴黎奧運後擔任外交部政務次長，可說是政府對台法關係進展的最大肯定。

法國駐台代表龍燁（Franck Paris）致詞說，法國將與台灣合作，打造第1個民主AI智慧島，電池大廠輝能科技去年於法國設廠，台法首度於今年3月召開經濟部長級會議，法國的新創產業將於10月來台參訪，台法下個階段將著重於雙邊互補性。

巴黎奧運即將於26日開幕，龍燁表示，法國已經準備好迎接世界的人潮，很高興能接待來自台灣的選手，在奧運期間，所有觀光客也能欣賞巴黎展出的台灣文化與藝術。

法國國會大選第2輪投票在上週落幕，龍燁說，法國也透過最近的選舉結果，重申對歐洲及對法國民主的選擇，民主、言論自由與創作自由、保護少數群體，這些都是法國與台灣共享的價值，「我們很自豪能夠捍衛這些價值」。

對於台法關係進展，林佳龍表示，法國參議院友台小組人數近年一舉衝破60人，達到63位成員，吳志中在2018年7月剛擔任駐法代表時，友台小組成員僅有20幾位，現在人數成長3倍，是印太國家當中，第1大友好的團體，充分展現法國國會的強勁支持。

林佳龍指出，在台法雙邊團隊努力下，台灣和法國於去年11月簽署科學與技術合作協議，今年3月也促成台法首次部長級經貿對話會議，也確定台法未來將持續在半導體、再生能源、AI人工智慧的加強合作。

台法關係 巴黎奧運 林佳龍 法國

延伸閱讀

林佳龍：外交新策略 善用經貿轉守為攻

提外交三方向 林佳龍：期待成立「榮邦基金」

外館爭議連環爆 林佳龍籲同仁：寫信給部長 絕不護短

台灣加入美國國防供應鏈？林佳龍：洽談中

相關新聞

杜絕黃子佼 購買持有、付費觀看兒少性影像最重7年徒刑

立法院會昨三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正案」，鑑於「無故重製」兒少性影像，造成侵害不亞於拍攝兒少性影像，...

兒少條例三讀 持性影像加重刑期 授權衛福部主動巡網

藝人黃子佼遭爆是非法性影像論壇「創意私房」高級會員，引發眾怒，衛福部啟動兒少性剝削防制條例修法，12日晚間11時許在立院...

駐WTO代表羅昌發遭週刊指「公器私用」 妻子親友反駁無中生有

鏡週刊日前報導我國駐WTO代表羅昌發透過太太黃鈺華公器私用。對此，熟識黃鈺華的友人反駁「絕對都是無中生有」。該友人表示，...

立院三讀海關進口稅則 取消馬紹爾共和國3043項貨品關稅

為履行我國與馬紹爾群島共和國經濟合作協定的關稅減讓承諾，立法院今天三讀通過「海關進口稅則部分稅則」修正草案，針對原產自馬...

獨／衛福部人事異動！社家署長簡慧娟退休 副署長張美美暫代

衛福部近期又有人事異動，社家署署長簡慧娟本月16日屆齡退休，簡慧娟今天表示，職位將由副署長張美美代理。據了解，衛福部昨已...

府不提一中政策心裡有鬼？林濁水：新政府感受到美國真正態度

美國在台協會（AIT）新任處長谷立言日前首度拜會賴清德總統。民進黨前立委林濁水臉書表示，儘管「英粉」仍舊自我感覺良好，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。