法國國慶酒會 林佳龍：台法關係蒸蒸日上

法國在台協會今天舉辦國慶酒會，慶祝7月14日法國國慶。外交部長林佳龍致詞表示，台法關係近年蒸蒸日上，駐法代表吳志中將在巴黎奧運後擔任外交部政務次長，可說是政府對台法關係進展的最大肯定。

法國駐台代表龍燁（Franck Paris）致詞說，法國將與台灣合作，打造第1個民主AI智慧島，電池大廠輝能科技去年於法國設廠，台法首度於今年3月召開經濟部長級會議，法國的新創產業將於10月來台參訪，台法下個階段將著重於雙邊互補性。

巴黎奧運即將於26日開幕，龍燁表示，法國已經準備好迎接世界的人潮，很高興能接待來自台灣的選手，在奧運期間，所有觀光客也能欣賞巴黎展出的台灣文化與藝術。

法國國會大選第2輪投票在上週落幕，龍燁說，法國也透過最近的選舉結果，重申對歐洲及對法國民主的選擇，民主、言論自由與創作自由、保護少數群體，這些都是法國與台灣共享的價值，「我們很自豪能夠捍衛這些價值」。

對於台法關係進展，林佳龍表示，法國參議院友台小組人數近年一舉衝破60人，達到63位成員，吳志中在2018年7月剛擔任駐法代表時，友台小組成員僅有20幾位，現在人數成長3倍，是印太國家當中，第1大友好的團體，充分展現法國國會的強勁支持。

林佳龍指出，在台法雙邊團隊努力下，台灣和法國於去年11月簽署科學與技術合作協議，今年3月也促成台法首次部長級經貿對話會議，也確定台法未來將持續在半導體、再生能源、AI人工智慧的加強合作。