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黃子佼條款…持有兒少性影像 最重判7年

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
立法院昨天午夜三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案」，由於藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，僅以緩起訴處分，引發社會譁然，立委火速提修法，盼盡速完成立法，遏止歪風，修法重點包括提高刑責、新增支付對價觀覽刑責、簡化封網流程等，三讀後主席江啟臣（中）和朝野委員舉牌合影。記者曾吉松／攝影
立法院昨天午夜三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案」，由於藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，僅以緩起訴處分，引發社會譁然，立委火速提修法，盼盡速完成立法，遏止歪風，修法重點包括提高刑責、新增支付對價觀覽刑責、簡化封網流程等，三讀後主席江啟臣（中）和朝野委員舉牌合影。記者曾吉松／攝影

藝人黃子佼購買、持有及觀看兒少性影像，引發社會譁然。立法院會昨三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正案」，增訂重製兒少性影像處一年以上七年以下有期徒刑，得併科十萬以上一百萬元以下罰金；購買兒少性影像、付費觀看兒少性影像者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣十萬以上一百萬元以下罰金。

三讀條文明定，未來若網路業者拒絕巡查，未限制瀏覽或移除資料，或未保留資料一八○日、未將資料提供司法或警察機關調查等，處六萬以上六十萬元以下罰鍰，令限期改善，屆期未改善得按次處罰，得令其限制接取。

為偵辦兒少性剝削行為犯罪偵查，警察機關應設專責單位建立被害人性影像數位鑑識資料庫。網路業者透過主管機關或其他機關，知有兒少性剝削犯罪嫌疑情事，應在廿四小時內限制瀏覽或移除與兒少性剝削犯罪有關網頁資料。

三讀條文明定，性影像處理中心得知網頁資料有兒少性影像犯罪嫌疑，應通知網路業者、警察機關及中央主管機關。中央主管機關收受通知後，應即令網路業者依規定，限制瀏覽或移除與犯罪有關的網頁資料。

這次修法也明定，主管機關應會同相關機關定期公布並檢討防制兒少性剝削工作成效。邀集專家學者、相關機構及主管機關代表，研究及推動兒少性剝削防制政策，專家學者及民間團體代表不得少於二分之一。

主管 性剝削 網路

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