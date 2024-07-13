打詐專法通過2法…高額詐欺犯 可判12年併罰3億

立法院會昨三讀通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」及修正「通訊保障及監察法」，加重刑責重罰詐騙，詐欺犯獲利達一億元，最重可處十二年有期徒刑，併科三億元罰金；網路平台刊登或推播廣告不得含有涉及詐欺內容，違者將降低流量，最重將被封網，TikTok（抖音國際版）、臉書、Google都在納管範圍。

詐騙猖獗，行政院通過打詐新四法，立法院昨挑燈夜戰先三讀通過兩法。「詐欺犯罪危害防制條例」強化數位經濟防詐措施，要求具一定規模的網路廣告平台業者必須「類落地」，課予業者防詐義務，業者知悉刊登或推播的廣告為詐欺廣告或明顯涉及詐欺時，應主動或依司法警察機關及相關主管機關的通知期限內，移除、限制瀏覽、停止播送該廣告，或採取其他必要處置，並提供廣告託播者、出資者等相關資訊；違反情節重大者，可處二五○萬元至一億元罰鍰，降低流量甚至封網。

另新增「窩裡反條款」，犯罪者自首後，如果自動繳交所有犯罪數額，可減輕或免除其刑，若使警察得以扣押全部犯罪所得，查獲主持操縱者，可免除其刑。

「通訊保障及監察法」明定電信事業及設置公眾電信網路者，有保存及協助執行調取通訊使用者資料、通信紀錄的義務，檢察官、司法警察官為偵查犯罪及蒐集證據，有事實足認通訊使用者的資料，於案件偵查有必要性及關連性時得以調取，助即時追查攻擊者身分。