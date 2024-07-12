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非邦交國也來唸！軍官學校入伍訓 首見約旦籍新生

駐WTO代表羅昌發遭週刊指「公器私用」 妻子親友反駁無中生有

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
台灣常駐世貿組織代表羅昌發。圖／中央社資料照
台灣常駐世貿組織代表羅昌發。圖／中央社資料照

鏡週刊日前報導我國駐WTO代表羅昌發透過太太黃鈺華公器私用。對此，熟識黃鈺華的友人反駁「絕對都是無中生有」。該友人表示，黃鈺華曾擔任過法官、律師，尤其專門處理政府採購法上的採購程序訴訟，對於機關在採購程序上的一切行為，絕對是依法處裡。

黃鈺華友人表示，此事源於羅昌發忙於WTO公務，無法全力關注官邸財產維護這些庶務。由於黃鈺華住在官邸，所以官邸採購及監工有沒有落實，有沒有符合採購法精神，都看在眼裡。她協助WTO代表團建立詳細的採購流程，糾正以前許多陋習。例如以前承辦人都直接把報價單當作契約，而沒有另訂契約，發生問題時都講不清楚。承辦人也沒有仔細閱讀廠商報價單的「眉角」，導致認知的巨大差異。三家廠商比價時，不同廠商施工方法根本不同，卻照樣拿來比價。

黃鈺華友人表示，黃因為住官邸，每次都必須直接面對工人、廠商、園丁；由於他們多只講法文，常需本地雇員翻譯。黃鈺華也會建議羅昌發請負責總務的官員儘量來監工，才會知道問題所在。黃發現問題，即告知她先生或直接告知代表團，建議如何留意改正。本來她大可以視而不見，反正這些都是總務官員的事。但這不符合她的個性。她做這些幫忙的事，維護公家權利，怎麼會被扭曲成為發號施令？

黃鈺華友人表示，黃是公私分明的人。依照友人的了解，管家採買官邸非私人使用的衛生間的清潔用品及衛生紙，黃鈺華則自己買自己的衛生紙及清潔用品。分得很清楚。友人判斷，指控內容應該都是編織出來的故事。

黃鈺華友人表示，黃鈺華犧牲在台律師事務所業務，陪先生去日內瓦，每天做好幾小時的花圃工作，目的就在幫國家省錢，卻落得被汙衊，覺得心疼。

WTO 官邸 衛生紙

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