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立院三讀海關進口稅則 取消馬紹爾共和國3043項貨品關稅

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
財政部。(本報資料照片)
財政部。(本報資料照片)

為履行我國與馬紹爾群島共和國經濟合作協定的關稅減讓承諾，立法院今天三讀通過「海關進口稅則部分稅則」修正草案，針對原產自馬紹爾的農業、工業產品，共計3043項貨品，取消進口關稅，彰顯台灣遵守WTO規範及減讓的承諾。

中華民國（台灣）與馬紹爾群島共和國政府經濟合作協定於2019年10月25日簽署，雙方於2022年10月5日完成換文程序。行政院會今年3月28日通過財政部擬具「海關進口稅則部分稅則」修正草案，修正重點包括履行台馬（馬紹爾）經濟合作協定台方關稅減讓承諾、符合世界貿易組織（WTO）相關規範及配合政府組織改造等，並送立法院審議。

立法院今天三讀通過通過「海關進口稅則部分稅則」修正草案，為執行台方關稅減讓承諾，原產自馬紹爾的農業及工業產品，共計3043項修正為免稅。財政部評估，修正效益可深化台馬雙邊經貿關係，有助台灣經營太平洋地區經貿及合作關係，彰顯台灣遵守WTO規範及減讓的承諾。

農業部指出，台灣2021年自馬紹爾進口農產品5.1萬美元、2022年進口農產品9000美元、2023年無相關農產品進口紀錄，整體而言對台灣農產品市場影響有限。

另外，依據WTO秘書處對台灣貿易政策檢討報告及國際商品統一分類制度（HS）2017年版關稅減讓彙總表的檢核報告，百蟎克、鋼鐵製刀柄、家用分門冷凍冷藏箱與腳架等7項貨品稅則，現行稅率仍超過入會承諾稅率。

WTO 海關 馬紹爾群島

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