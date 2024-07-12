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馬紹爾群島國會議長率團訪台 將晉見賴總統

中央社／ 台北12日電
馬紹爾群島共和國國會議長魏斯（左5）應台灣政府邀請，於11日至16日率跨黨派國會議員團訪台，訪團成員抵達桃園機場時與外交部政務次長田中光（右5）等人合影。（外交部提供）中央社
馬紹爾群島共和國國會議長魏斯（左5）應台灣政府邀請，於11日至16日率跨黨派國會議員團訪台，訪團成員抵達桃園機場時與外交部政務次長田中光（右5）等人合影。（外交部提供）中央社

外交部今天表示，馬紹爾群島共和國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）應台灣政府邀請，於11日至16日率跨黨派國會議員團訪台，此行目的在台馬國會交流並深化兩國篤實邦誼，並將晉見總統賴清德。

外交部指出，政務次長田中光代表政府於訪團抵台時接機，此行訪團成員包含參議員亞定（JackAding）、參議員海涅（Wilbur Heine）及參議員羅亞克（Bruce Loeak）等3位馬國政壇跨黨派國會議員。此行是魏斯上任後首次率團來訪，旨在促進台馬國會交流並深化兩國篤實邦誼，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，訪團在台期間將晉見賴總統、拜會立法院長韓國瑜、原住民族委員會主任委員曾智勇及台北市長蔣萬安，並接受外交部長林佳龍款宴。

外交部指出，台灣與馬紹爾群島共和國邦誼篤睦，兩國共享民主、自由、人權等普世價值，長期在糧食安全、醫療衛生、基礎建設、氣候變遷調適、婦女賦權等領域密切合作，此行魏斯將與台灣就上述議題深入交流，共同強化台馬夥伴關係。

外交部 議員 馬紹爾群島

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