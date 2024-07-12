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賴清德明任「國務青」講師 對談青鳥世代

中央社／ 台北12日電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席、總統賴清德明天將出席民進黨舉辦的「2024國務青旗艦營－民主充電站」，共有來自全國各地學員約80人參加營隊，且絕大多數學員都是關注國會濫權議題的「青鳥世代」，賴清德將親自擔任講師。

民進黨今年的國務青旗艦營以「模擬執政黨」為主軸，11日起在新竹登場，期間民進黨秘書長林右昌以「民主的價值與理念：Open Dpp」為主題，分享從基層黨工、行政院幕僚、回鄉參選到成為黨秘書長的從政歷程，創下多項「最年輕」或「第2年輕」等紀錄，說明民進黨一直都是開放給年輕人參與的政黨。

他以電玩遊戲「薩爾達傳說」為例，勉勵有志政治工作的年輕人，政治的人生就像是在打電動。打RPG（角色扮演遊戲）時，要先練攻、打怪，才能破關升級，每個階段都有很多不同挑戰，但只要大家的態度不變，對自己未來的方向很明確，就能關關難過關關過。

林右昌在回應學員提問時表示，政黨不只是一個選舉機器，政黨代表的是一種價值，選舉的目的是為了要實現政黨的價值跟理想。在執政時，黨是執政價值的靈魂，黨應作為與社會溝通的平台，如果沒有這樣的自覺，便容易與基層民眾疏遠。

民進黨發言人吳崢回顧自己從太陽花運動以來，投入政治工作的經歷。中華文化總會秘書長李厚慶介紹文總近年來為國慶、除夕節目、總統就職典禮等所做的一系列改變；在「國會議事大解析－幹事長與志潔老師來對談」課程中，立法委員吳思瑤與國立陽明交通大學特聘教授林志潔針對國會亂象，進行深度的解析，並闡述民進黨所提倡權責相符的國會改革的理想樣貌。

民進黨青年部主任阮俊達說，幾乎所有學員都有參與青鳥行動，相當感謝「青鳥世代」帶著熱忱與創意參加營隊、認識民進黨，期待學員能提供民進黨創新的思維與能量，並透過課程活動與參訪，理解民主的可能性與執政後承擔國家治理責任的重量。

民進黨 賴清德 青鳥行動

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