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府不提一中政策心裡有鬼？林濁水：新政府感受到美國真正態度

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照

美國在台協會（AIT）新任處長谷立言日前首度拜會賴清德總統。民進黨前立委林濁水臉書表示，儘管「英粉」仍舊自我感覺良好，但總統府的新聞稿敏感且刻意地跳過美國一中政策不提，這樣的處理意味著新政府強烈感受到，美國真正的態度和小英路線的差異。

林濁水指出，AIT會後主動發布新聞稿說美國將繼續支持台灣，這符合美國長久以來以台灣關係法、三個聯合公報和六項保證為指導的一中政策。AIT「畫出重點」在於一中政策，一中政策當然不是一中共的一中原則。

林濁水說，所謂「小英路線」是以中華民國和中華人民共和國互不隸屬為重點的「四個堅持」雖然受到如美國智庫學者葛萊儀稱讃，認為最和美國政府的對台政策合致，也一直被「英粉」讚佩；現在美國聲明稿表現美國支持台灣的態度，和支持兩岸互不隸屬的態度固然清楚，但不支持中華民國和中華民國和中華人民共和國互不隸屬的兩個中國的態度，也沒有改變。

一中政策 林濁水 美國在台協會

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