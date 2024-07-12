外交人員性騷、霸凌頻傳 林佳龍推保密申訴管道

外交人員近期傳出疑似性騷與霸凌事件，外交部長林佳龍今天表示，未來將透過暢通保密的申訴管道、有效課責、加強宣導與預防等3大措施，加強職場友善與安全，若涉犯性騷與職場霸凌屬實，最重將被列為「不適任外派人員」。

針對林佳龍提出3大措施加強職場友善與安全，涉外人士今天告訴中央社記者，外交部已經針對國內職員啟動22場「性騷擾防治宣導列車」，另規畫自7月至9月舉辦6場駐外機構「性騷擾防治宣導」線上課程，提升各駐外大使、代表、處長等主管及性騷擾業務專責人員及駐外人員的性別意識及專業，並要求課後完成性平知能測驗，以追蹤訓練成效。

林佳龍今天透過個人臉書指出，每一位外交官的訓練和養成都很不簡單，也是國家重要資產。外交人員往往在前線全力為國家打拚，為台灣爭取國際空間，守護國家權益，同時也承受巨大壓力。

林佳龍指出，最近幾件受到社會關注的爭議事件，以及立委邱志偉所關心的外交部駐外館處管理問題，「我非常重視」，也立即請外交部相關單位研議，期盼透過制度的改革、具體的措施，有效改善職場環境的友善與安全，做外交人員的後盾。

針對暢通保密的申訴管道，林佳龍表示，外交部已經在內部網站設置「性騷擾防治專區」和「職場霸凌防治專區」，提供申訴專線、傳真、電子郵件與流程，最重要的是「調查過程全程保密」、「保護當事人隱私」，避免當事人二度受害。對於勇於通報、協助提出申訴或調查的職員，絕不會有不利處分和對待；同時也可以透過「部長信箱」提出建議與看法。

至於有效課責，林佳龍指出，對於涉犯性騷擾、職場霸凌事件的行為人，經調查屬實者，將從重議處，處以記過、調部，或調非主管職等處分，並視情節輕重列為「不適任外派人員」，以示警惕。如經性平會認定性騷擾情節嚴重，將列為不適任外派人員；經調查小組認定職場霸凌行為，列為是否適任主管職適性參考，也會做為未來升遷的評估因素之一。

對於加強宣導與預防層面，林佳龍提到，將持續利用駐外館長及館員返國述職、赴任簡報、新進人員訓練等場合，宣導性騷擾防治和職場霸凌防治，分享處理性騷擾事件的實務經驗及監察院糾正重點，要求館長善盡工作場所主人責任，保護外交部職員避免受到不當侵害。