詐防條例立院三讀 刑事局：打詐法制更健全

立法院今天三讀通過詐欺犯罪危害防制條例，刑事局表示，內政部長劉世芳感謝立法院朝野黨團對詐防條例重視與支持，讓台灣的打詐法制更加完善健全。

立法院會三讀通過詐欺犯罪危害防制條例，為遏止詐騙，三讀條文加重高額詐欺犯罪刑度，因詐欺獲益達新台幣500萬元，最重可處10年有期徒刑，若獲益達1億元，最重可處12年有期徒刑，併科3億元罰金。

警政署刑事局發布新聞資料表示，立法院三讀通過詐欺犯罪危害防制條例，內政部長劉世芳感謝立法院朝野黨團對詐防條例重視與支持，在行政院提請審議後，密集開會審查協商，完成立法，讓打詐法制更完善健全。

刑事局指出，詐欺犯罪不僅危害人民財產安全，更衍生其他犯罪事件，嚴重影響社會治安，不少民眾身受其害。

刑事局表示，政府從民國111年6月起實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.0及1.5版，並在去年先推動修正「打詐5法」。但政府強化防制措施後，詐欺集團犯罪模式與手法也隨之改變，並產生法令不足情形。

刑事局指出，為輔助「新世代打擊詐欺策略行動綱領」各項策略執行，並突破打擊詐欺犯罪相關法令不足困境，由內政部擔任中央主管機關，與金管會、通傳會、數發部、法務部等機關，共同制定詐防條例。

刑事局表示，詐防條例施行後，詐欺集團刑責最重可判12年以下有期徒刑，並得併科3億元以下罰金。3人以上犯刑法加重詐欺罪或成立境外機房，再加重二分之一刑責，且為消弭犯罪誘因，擴大對犯嫌不法利得沒收範圍，「要讓想騙的不敢騙、騙到的沒得花」。

另外，為遏止詐欺集團不當利用金融、電信及網路從事詐欺犯罪，政府希望金融機構、虛擬資產服務業、電信業、網路廣告平台、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業等7大產業能攜手合作，透過公私協力方式，從源頭阻斷詐欺犯罪發生。

刑事局表示，對於違反防詐義務業者，依業別不同，最重可處1億元以下罰鍰，並可連續處罰直到業者改善。

劉世芳說，政府保護民眾決心堅忍不拔，對詐欺零容忍態度不容置疑，詐欺犯嫌與幫助犯罪者都是全民公敵，政府將戮力防制與查緝，呼籲民眾發現疑詐欺犯罪，應盡速報警，讓犯嫌受到法律制裁，並留意政府防詐宣導資訊，提升防詐免疫力，避免受騙上當。