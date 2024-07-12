卓榮泰接見谷立言刻意低調 媒體看臉書才知

美國在台協會AIT新任駐台北處長谷立言抵台履新，陸續會見國內政要，今(12)日上午拜會行政院長卓榮泰。不過雙方會面並未通知媒體也未公布行程，只有卓榮泰臉書在今日下午貼出圖文，行政院方面解釋，這是基於AIT的要求。

賴清德總統日前接見谷立言時，發生谷立言提及「一中政策」但遭總統府新聞稿「消音」的爭議，今日卓榮泰接見谷立言則刻意低調，行程並未公開也未通知媒體，只有卓榮泰臉書下午貼出圖文，引發媒體議論質疑。

卓榮泰在貼文中表示，歡迎對台美關係增進一直以來做出很大貢獻的谷立言，又再一次回到台灣榮任新職。熟悉台灣事務，是台灣通也是亞洲通的谷立言，這是第三次任職台灣，持續扮演美台雙方的重要橋樑。

卓榮泰指出，台灣在賴清德總統帶領之下，政府會延續「四個堅持」，同時落實「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸領導力，以及推動價值外交，與全球民主國家合力維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛區域的和平穩定。

卓榮泰說，近年來台美關係越來越好，他也要再一次代表政府與人民，感謝美國政府持續與民主理念相近國家重申台海和平穩定的重要性，反對任何片面以武力或脅迫改變現狀之立場，以及近年持續恪守對我安全承諾，延續對台軍售常態化政策。

卓榮泰強調，美台不僅在安全合作更加深化，雙方在其他領域也有許多進展，我們透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等對話機制，強化了雙方在供應鏈、數位貿易、科學及技術、電信安全等交流與合作。而「台美21世紀貿易倡議」首批協定2023年6月完成簽署後，第二階段談判也已順利展開。盼雙方藉此持續深化台美經濟合作關係，我也盼台灣能參與美方領銜之「印太經濟架構」（IPEF），共同為提升區域經貿標準做出貢獻。