卓榮泰接見谷立言 盼台灣參與印太經濟架構

行政院長卓榮泰今天上午接見美國在台協會（AIT）處長谷立言，盼谷立言持續扮演美台雙方重要橋梁，也期待台灣能參與美方領銜的「印太經濟架構」（IPEF），共同為提升區域經貿標準做出貢獻。

谷立言（Raymond Greene）日前就任美國在台協會處長，他首次駐台是2018年至2021年擔任美國在台協會副處長一職，最近期職務是2021年至2024年擔任美國駐日本大使館副大使。他近日接連晉見總統賴清德，並拜會立法院長韓國瑜、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人。

卓榮泰今天上午接見谷立言後在臉書發文表示，谷立言熟悉台灣事務，一直以來對增進台美關係做出很大貢獻，是台灣通也是亞洲通，這次再回到台灣榮任新職，相信能持續扮演美台雙方的重要橋梁。

卓榮泰說，台灣在總統賴清德帶領下，政府會延續「四個堅持」，同時落實「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸領導力，以及推動價值外交，與全球民主國家合力維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛區域的和平穩定。

他表示，近年來台美關係愈來愈好，他要再次代表政府與人民，感謝美國政府持續與民主理念相近國家重申台海和平穩定的重要性，反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的立場，以及近年持續恪守對台安全承諾，延續對台軍售常態化政策。

卓榮泰指出，除此之外，台美雙方在其他領域也有許多進展，像是透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等對話機制，強化雙方在供應鏈、數位貿易、科學及技術、電信安全等交流與合作；台美21世紀貿易倡議首批協定2023年6月完成簽署後，第2階段談判也已順利展開。

他說，盼雙方藉此持續深化台美經濟合作關係，台灣也盼能參與美方領銜的「印太經濟架構」（IPEF），共同為提升區域經貿標準做出貢獻。