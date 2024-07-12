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立院三讀打詐專法 詐騙刑責最重12年罰3億、網路平台可封網

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「打詐專法」三讀通過 詐騙刑責最重12年罰3億、網路平台可封網

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院今天三讀通過詐欺犯罪危害防制條例草案，通過後立法委員黃國昌發表談話。記者葉信菉／攝影
立法院今天三讀通過詐欺犯罪危害防制條例草案，通過後立法委員黃國昌發表談話。記者葉信菉／攝影

立法院會今天三讀通過俗稱打詐專法的詐欺犯罪危害防制條例，三讀條文明定，因詐欺獲益達新台幣500萬元，最重可處10年有期徒刑，若獲益達1億元，最重可處12年有期徒刑，併科3億元罰金。針對境外提供詐欺犯作所用設備，對境內的人犯詐欺犯罪加重刑責，擴大不得假釋的要件。

詐騙案猖獗，行政院今年5月9日通過「打詐專法」詐欺犯罪危害防制條例草案，及科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正草案，俗稱打詐四法，希望藉由修法加強打詐手段，達到喝止詐騙案猖獗的情況。

詐騙手法推曾出新，詐欺犯罪危害防制條例針對金融、電信、網路等面向打擊詐騙，並在刑事司法上加重刑責，此次修法通過數位經濟防詐措施，要求具一定規模的網路廣告平台業者必須類落地，配合台灣防詐，網路廣告平台刊登或推播的廣告，不得含有涉及詐欺的內容，目前預料TikTok（抖音國際版）、臉書、Google都在標準範圍，違反情節嚴重者可降低流量，甚至封網。

該條例賦予金融機構、電子支付、虛擬資產服務事業或人員防詐義務，對疑似從事詐欺犯罪異常帳戶進行各項控管措施、保存資料即通報司法警察機關，並簡化警示帳戶內被害人款項返還程序。

三讀條文也明定，業者在知悉刊登或推播的廣告為詐欺廣告或明顯涉及詐欺時，應主動或依司法警察機關及相關主管機關的通知期限內，移除、限制瀏覽、停止播送該廣告，或採取其他必要處置，並將廣告託播者、出資者等相關資訊提供司法警察機關。若違反規定，情節重大者，可處250萬元以上1億元以下罰鍰。

此次修法新增窩裡反條款，未來犯罪者自首後，如果自動繳交所有犯罪數額，可減輕或免除其刑，若使警察得以扣押全部犯罪所得，查獲主持操縱者，可免除其刑。

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