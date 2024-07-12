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影／李進勇要求30天查對 基隆選委會表明：依選罷法40天

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市選委會總幹事張淵翔說，基隆市選委會在會中表達，依照選罷法規定在40天內完成查對工作。記者游明煌／攝影
基隆市選委會總幹事張淵翔說，基隆市選委會在會中表達，依照選罷法規定在40天內完成查對工作。記者游明煌／攝影

罷免基隆市長謝國樑第二階段連署署4萬3千多分，8日完成送件基隆市選委會程序，目前正在查對中。今天下午中選會主委李進勇率人到基隆視察，「指導」要求在30天內完成。基隆市選委會總幹事張淵翔說，基隆市選委會在會中表達，依照選罷法規定在40天內完成查對工作。

張淵翔表示，中選會主委李進勇今天先到基隆市選委會慰問查對名冊的工作人員，隨後進行座談會。針對查對時間有提出討論，基隆市選委會在會中表達，依照選罷法規定在40天內完成查對工作。

張淵翔說，他們提出並不是整體人力不足的問題，而是受限於要有市選委會專職、常監人員一起搭配查對，座談會中同意增加一名常監人員，已減緩人力的壓力。

張淵翔指出，目前兩人一組進行查對工作，如果有疑問，可以依法提出查詢單，寄郵件給連署人詢問真偽，市選委會會依事實進行判斷，並開會研議判斷的標準，再報給中選會，避免有爭議及統一的標準。

中選會主委李進勇對此則表示，今天座談會中討論出來處理原則，也進行協調，過程順利，並沒有什麼爭議，兩人一組查對，兩人都認為沒有問題就通過，如果兩人意見不一致時，就依規定提出查詢單再確認，中央非常坦白告訴基隆選委會，盡快結束這場紛爭，趕快完成罷免案選務的辦理作業。

李進勇說，寄查詢單給當事人，要依相關作業需知來做判斷，並不是說就一定怎麼樣，一切還是要依法來認定。

中選會 李進勇 罷免 謝國樑 選委會

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