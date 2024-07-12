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啟動基層行腳 林右昌：黨不是選舉機器

中央社／ 台北12日電
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片

民進黨秘書長林右昌今天表示，黨不是選舉機器，是實踐執政價值的發動機，執政團隊與社會聯結的大平台，民主選舉贏得政權只是手段，實踐價值與理想才是目的，將安排一系列基層行腳行程，擴大民進黨執政的社會基礎。

林右昌今天展開基層走透透的行程，關懷老黨員送暖也傾聽基層民意，林右昌今天由雲林縣莿桐鄉長廖秋蓉、雲林黨部執行長蔡永富陪同訪視老黨員黃丁明。林右昌說，黨主席賴清德特別交代，對於長期以來支持台灣相挺民進黨的老黨員，黨部要持續給予關心。

林右昌強調，黨不是選舉機器，而是實踐執政價值的發動機，是執政團隊與社會聯結的大平台，透過民主選舉贏得政權只是手段，實踐價值與理想才是目的，民進黨會一直與台灣社會最基層站在一起。

林右昌表示，他將會安排一系列基層行腳行程，帶著黨部人員訪視老黨員及接觸基層的聲音，接觸連結公民倡議團體與NGO社團，擴大民進黨執政的社會基礎。

民進黨表示，今年79歲的黃丁明，過去在黨外時代開始，就高度認同黨外民主運動的理念，長期在雲林耕耘基層，推動民主化運動，民進黨成立後，長期支持民進黨，更在地方參與大大小小選戰，是雲林在地受人敬重的民主前輩，2018、2022也因為他的大力輔選，讓現任黨籍鄉長廖秋蓉能順利當選。

此外，民進黨指出，黃丁明從事餐飲業，販賣生煎包，民進黨在雲林許多造勢、活動都是購買黃丁明所製作販賣的生煎包，因此也有「民主生煎包」的美譽。

林右昌表示，台灣今天的民主，是因為這些民主先進的努力，突破戒嚴時期的國民黨黨國體制，民進黨要飲水思源，中央黨部要主動關心，傾聽他們的意見，做為執政的參考，賴清德也在選後利用選舉補助款成立了專案，對於生活困難的老前輩給予協助。

行程中，林右昌特別撥空繞到莿桐鄉甘厝活動中心看看，他表示，因為在內政部長任內，立委劉建國積極爭取莿桐鄉甘厝活動中心改建計劃，並由內政部補助2800萬元拆除重建，所以特別有感情。

廖秋蓉也表示在日前已經收到核定公文，特別感謝林右昌當時的支持與劉建國大力幫忙。林右昌也建議鼓勵廖秋蓉，可以思考整合甘厝活動中心與育仁國小周邊環境，再向內政部申請通學步道及人行環境改善計劃，讓整體環境進一步提升。

林右昌 民進黨

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