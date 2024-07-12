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影／不滿民眾黨把綠提案退回 吳秉叡拍桌怒嗆黃國昌
立法院本會期接近尾聲，民進黨團今天一口氣增列數個報告事項，包括立委赴大陸需報備的「兩岸人民關係條例」草案等，民眾黨團接連提議退回程序委員會，引發民進黨立委吳秉叡不滿，氣得在民眾黨立委黃國昌座位後方拍桌大罵，要求給個理由，黃國昌則在座位上置之不理。
立法院本會期將到7月16日休會，民進黨團在院會提議增列「兩岸人民關係條例」等15項報告事項，結果民眾黨團表態有異議，因此從報告事項第3案開始進行表決，一路表決到第11案，藍白聯手把民進黨團提案都退回程序委員會，引發民進黨多位立委不滿。
吳秉叡不滿民進黨團案子都被民眾黨團提議退回程序委員會，氣的走向黃國昌座位後方，不斷詢問「為什麼要退案子，給個理由」，吳秉叡講到氣憤處拍桌。坐在黃國昌旁邊的民眾黨立委林國昌，不滿吳秉叡把手指向他，拉高分貝批「你比我幹什麼」，場面火爆，所幸國民黨立委王鴻薇、民進黨立委何欣純等人急忙勸阻，讓衝突沒有擴大。
影片來源：黃捷辦公室提供
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