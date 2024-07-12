朝野2.5小時協商敲定議事 7月16日將上演表決戰

立法院朝野黨團今天在院會開始前，先花2.5小時協商，最後敲定7月15日週一加開院會，而15日、16日合併為一次會，所有待表決的議案均於16日集中處理，外界預料當天將上演表決大戰。

立法院第11屆第1會期將於16日休會，由於國民黨團先前揚言今天要將選罷法提議逕付二讀，外界原預料今天立法院會一開始就會上演表決戰。

立法院會今天處理報告事項前，國民黨團、民進黨團都提出增列議程，因國民黨團反對民進黨團增列部分，原本朝野一度要先表決處理，但立法院長韓國瑜旋即召集協商。

經過約2.5小時討論後，朝野終於敲定未來幾天的議事日程處理方向，韓國瑜約於下午12時40分後回到議場，宣讀朝野協商結論。

根據協商結論文字，朝野同意於7月15日週一加開院會，而15日、16日合併為一次會，且院會完成立法後由各政黨推派代表發言，分別是民眾黨團1位、國民黨團2位、民進黨團2位，並輪流交叉發言。

此外，協商結論也指出，待表決的議案均於16日週二集中處理。

韓國瑜也宣讀各黨團共識，表示各黨團同意立法院第11屆第1會期最後一次院會，均遵守議事規則、維持議事秩序，不阻撓主席主持會議，討論事項共51案，將於院會依序表決處理完畢；至於議程報告事項，則依照各黨團增列項目依序處理。