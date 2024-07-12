維持原1000萬裁定 涉鄭文燦案的台塑前楊姓主管能回家了

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見昨獲准，同案被告、88歲台塑集團前楊姓主管4日以1000萬元交保候傳，檢方抗告成功，今天上午第三度重開羈押庭，歷經檢辯攻防80分鐘，檢方認有羈押之虞、極力爭辯，法官仍諭知原先1000萬元交保，並限制住居、出境、出海，禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關聯繫或接觸，目前正等候具保人到場出示相關單據及證明就能回家了。

鄭文燦涉貪案中，涉嫌主導工五擴大案旁農地欲自辦市地重劃的台塑集團前楊姓主管，首次於6月3日檢方大動作傳喚同案相關人等到案說明後，檢方諭知請回，6月21日二度遭傳喚到案時，由於涉案程度升高，檢當庭逮捕並向法院聲請羈押，法官裁定以350萬元交保，檢不服提抗告，桃園地院本月4日通知楊男到案，在未通知檢方蒞庭下，竟讓楊加保650萬，以1000萬元交保，檢方再提抗告，昨撤銷楊的交保裁定，發回地院重審，今天上午重開羈押庭仍是維持原1000萬元交保裁定。

楊聘請2名資深律師，其中1名為曾任法務部調部辦事檢察官、士林與高雄地檢署檢察官，以及高檢署檢察官，前年底獲新竹市長高虹安延攬，卸下檢察官身分曾擔任新竹市副市長的蔡麗清，去年9月去職回任律師，2位律師出庭後表示，由於案件正在偵查階段中，不方便多透露。