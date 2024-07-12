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曾任胡耀邦文膽 前國策顧問阮銘在美病逝

中央社／ 台北12日電
前國策顧問阮銘傳出在美國病逝，享耆壽93歲。聯合報系資料照／記者林秀明攝影
前國策顧問阮銘傳出在美國病逝，享耆壽93歲。聯合報系資料照／記者林秀明攝影

曾任前中共總書記胡耀邦文膽的前國策顧問阮銘，傳出在美國病逝，享耆壽93歲。民運人士王丹在個人社群平台上證實了這項消息。

王丹今天上午在個人臉書發布，表示從朋友處獲悉，阮銘於當地時間7月11日凌晨，因病在美國紐澤西州普林斯頓的家中病逝，享耆壽93歲。

王丹在文中追憶，過去在台灣教書的期間，與阮銘時常來往，對於他在分析中共方面的功力深感欽佩，對鄧小平的批判尤為深刻。對於阮銘辭世，表達深切哀悼。

除了王丹以外，中國獨立學者高伐林同樣於今天上午在自己的社群平台X發布了這項消息。

阮銘於1931年出生於中國上海，曾加入中國共產黨，1977年應胡耀邦之邀，擔任中央黨校學術委員會委員兼理論研究室副主任，於1985年被開除黨籍。1988年離開中國，赴美多所大學訪問研究。1997年來台於淡江大學大陸研究所擔任客座教授，並於2002年取得中華民國國籍。

他於2004年獲前總統陳水扁聘為總統府國策顧問。

阮銘對於兩岸關係有獨到見解，過去曾出版多本談論兩岸與美中台關係的著作，也時常發表對於兩岸關係的政治評論，並接受媒體採訪，分析當前局勢。

王丹 社群 美國

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