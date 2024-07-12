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立院成立進口雞蛋調查小組 陳駿季：檢調監院也在查

中央社／ 台北12日電

立法院經濟委員會11日通過成立進口雞蛋調查專案小組農業部陳駿季今天受訪時表示，靜待檢調單位、監察院調查，若有任何弊端，絕不寬貸，如果沒有任何舞弊，也該還給相關人員清白。

立法院經濟委員會11日通過成立進口雞蛋調查專案小組，且通過運作要點，明定運作期間至今年底、調查文件對象為農業部及相關部會，必要時得依法議決舉行聽證會，成員推舉民眾黨立委張啓楷擔任小組召集人。

民進黨立委郭國文、林俊憲今天在立法院舉行「台南雙酪－酪梨牛奶活動」，陳駿季受邀出席並接受媒體訪問，針對立法院經濟委員會通過成立進口雞蛋調查專案小組等議題，作相關說明。

陳駿季說，關於雞蛋專案進口部分，民國110年的一般性進口、112年的專案進口，是因為當時雞蛋缺乏，在政策上也達到平抑物價宗旨；不過在緊急採購過程中有行政瑕疵，特別是畜產會執行的部分，農業部基於督導立場進行行政調查。

陳駿季指出，農業部沒有介入商業廠商之間的關係調查，因此移請檢調單位調查，而且不只一個地方的檢調單位在查，監察院也在調查，農業部靜待監察院、檢調單位的調查，如果有任何弊端，農業部絕不寬貸，但是如果調查結果沒有任何舞弊，應該還給相關人員清白。

調查專案小組 農業部 陳駿季 雞蛋

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