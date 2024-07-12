2028黨內對手？ 他直指絕不是鄭文燦、而是這一類人

海基會前董事長鄭文燦涉貪昨收押。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，法治國家，無罪推定，司法案件，確實會影響後續的政治板塊，但不能反過來理解為「為了達到某種政治目的，所以隨意用司法案件來處理」。因果前後，須得分明。

黃暐瀚表示，所謂的無罪推定，任何人在被認定有罪之前，都應視為無罪。鄭文燦收押之後，已無挑戰賴清德總統2028的可能，停權3年也代表2026無法代表民進黨參選公職，說「鄭文燦政治前途黯淡」，是政治現實的分析。

黃暐瀚表示，他理解有網友或許更想聽到「誰下令處理鄭」、「下一個換誰遭殃？」這類的評論，用「排除黨內競爭對手」的角度去看待這起司法案件。不過，抱持這種觀點，等於認同中華民國的司法檢調是可以被上位指揮，隨意入人於罪，完全不考慮客觀犯罪嫌疑的事實（收500萬元），這種想法更像是錦衣衛橫行的大明王朝，而不是民主法治的台灣。

黃暐瀚說，退一萬步說，就算真的有意要排除「2028的黨內對手」好了，這個人，也絕對不是鄭文燦。而是民意支持度更高，雄踞一方，擁有政治實力的地方諸侯才是。