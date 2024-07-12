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台塑退休人員疑涉鄭文燦收賄案 台塑聲明與公司無關

中央社／ 台北12日電
台塑集團退休高層疑捲入前桃園市長鄭文燦土地開發案收賄案，台塑集團今天正式發出聲明稿。 圖／聯合報系資料照片
台塑集團退休高層疑捲入前桃園市長鄭文燦土地開發案收賄案，台塑集團今天正式發出聲明稿。 圖／聯合報系資料照片

台塑集團退休高層疑捲入前桃園市長鄭文燦土地開發案收賄案，台塑集團今天正式發出聲明稿，表示「有關媒體報導『變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案』疑似涉及本企業退休人員，經瞭解與本企業完全無關，謹此說明。」

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦涉嫌土地開發案收賄被聲請羈押，此案關鍵是華亞科學園區旁1筆9.5公頃農地地主組成重劃會，向市府申請自辦市地重劃為產業專用區，主導重劃會的台塑集團前高層拿出500萬元，透過重劃會中與鄭文燦熟悉的台塑集團顧問廖俊松父子等人，疑似向鄭文燦提出賄賂。

其中廖俊松、前台塑副總經理暨發言人侯水文已遭羈押，另外疑捲入此案的台塑集團高層還包括已退休的前台塑集團總管理處總經理楊兆麟。

台塑 廖俊松 弊案 收賄 林口 農地 鄭文燦

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