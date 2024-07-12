韓國瑜召朝野協商一上午無進展 藍不排除提加開院會

立法院本會期即將在7月16日休會，立法院會今天開會確認今日與16日院會議程時，由於民進黨立法院黨團提議增列「兩岸人民關係條例」等15項報告事項，國民黨立法院黨團喊有異議。立法院長韓國瑜在會議一開始就宣布休息，召集朝野黨團幹部協商，而截至中午以前都未開會，院會目前毫無進度，預料下午才會展開朝野表決大戰。

立法院進入法案大清倉，本會期只剩下今日與16日兩天院會可以處理法案。民進黨一大早將提案送至院會，增列「青少年基本法」草案、立委赴大陸需報備的「兩岸人民關係條例」草案、「資通安全管理法」草案、NCC新任委員名單等列入報告事項。而值得注意的是，行政院近日提出調整校園專業輔導人力的「學生輔導法」部分條文修正案，也被民進黨提議增列報告事項，據了解，綠營擬抽出逕付二讀。

而立法院內政委員會日前排審「選罷法」修正案，引發民進黨強烈反彈。國民黨今日也提案，將國民黨立委傅崐萁版本的「公職人員選舉罷免法」修正案增列報告事項，版本內容為連署必須附身分證正反面影本與填寫發證日期，並未調高罷免門檻。據了解，國民黨擬將藍版加嚴連署選罷法抽出逕付二讀，並於冷凍期一個月後於臨時會或下會期闖關。

另外，國民黨立委翁曉玲、林思銘日前提出「憲法訴訟法」修正案，將條文中的大法官「現有總額」，明定大法官現有總額定義為憲法所定的15人，以避免少數法官裁判，該案日前在院會遭民進黨團提議退回程序委員會。國民黨這次捲土重來，增列在報告事項中，民眾黨是否會支持將翁曉玲版「憲法訴訟法」修正案，值得關注。

國民黨也提案列出院會討論事項，將是法案大清倉重點，草案包括加重觀看兒少影像刑責的「兒少性剝削防制條例」草案、攸關企業加薪可抵稅的「中小企業發展條例」草案、提供國手失能照顧的「國體法」修正案、勞雇協商可延後退休年齡的「勞基法」與「中高齡就業促進法」草案等。據了解，國民黨擬要求加開院會，清倉立法院法案。