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阿扁指邱議瑩是下屆市長大黑馬？ 陳其邁：為民服務就是好馬

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

前總統陳水扁昨天在Threads發文，表示民進黨多位立委表態參選下屆高雄市長，其中動作最小，爆發力可能最強的邱議瑩，「會是後來居上的大黑馬嗎？」高雄市長陳其邁今天說，不管白馬或黑馬，日行千里、努力做事、為民服務的就是好馬，這是市民的期待，他鼓勵有好的人選都能夠投入市長選舉，讓民眾做選擇。

2026高雄市長選舉逼近，目前國民黨柯志恩已「定於一尊」，但民進黨卻是「群雄並起，逐鹿中原」。民進黨內人士說，除了立法委員許智傑、賴瑞隆、林岱樺有意參選，地方也傳出邱議瑩在等候時機。

陳水扁發文表示，邱議瑩是點亮生命的推手，致力推動再生醫療法，談自身勇敢面對逆境後轉換動力推動醫療法案，嘉惠眾人，讓需要的民眾看見希望曙光。

陳水扁說，近年高雄的蜕變，大家看得到，特別在港灣與投資的轉變，如何從工業城市到科技城市，以及對高雄未來的期許。繼民進黨籍的新好市長謝長廷、陳菊與陳其邁帶來高雄港都的改變後，誰來延續陳其邁市長的施政腳步，讓高雄再次偉大？

陳水扁透露，2026年高雄市長選舉黨內初選尚未正式展開，民進黨多位優質立委已經紛紛表態參選的高度意願，其中動作最小，爆發力可能最強的邱議瑩立委，「會是後來居上的大黑馬嗎？」

陳其邁今天上午出席活動，針對陳水扁說邱議瑩可能是下一屆參選高雄市長黑馬，陳其邁表示，不管是白馬、黑馬，日行千里、努力做事，為民服務的就是好馬，我想這是市民期待，我們都鼓勵有好的人選，大家都能夠投入市長選舉，讓民眾做選擇。

一名綠營樁腳說，柯志恩以不分區立委之姿在高雄深耕經營，雖然民進黨高雄市長陳其邁的施政滿意度高，但縣市長選舉會有「鐘擺效應」，柯志恩參選高雄市長，將是民進黨候選人的強勁對手，民進黨如不早日決定由誰出馬，選戰恐怕不好打。

前總統陳水扁（左）昨天在Threads發文，表示民進黨多位立委表態參選下屆高雄市長，其中動作最小，爆發力可能最強的邱議瑩（右），「會是後來居上的大黑馬嗎？」圖／翻攝自陳水扁Threads
前總統陳水扁（左）昨天在Threads發文，表示民進黨多位立委表態參選下屆高雄市長，其中動作最小，爆發力可能最強的邱議瑩（右），「會是後來居上的大黑馬嗎？」圖／翻攝自陳水扁Threads
高雄市長陳其邁（前排右3）今天上午到楠梓區指龍宮祈福。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（前排右3）今天上午到楠梓區指龍宮祈福。記者王勇超／攝影

柯志恩 民進黨 邱議瑩 陳其邁 陳水扁 高雄市

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