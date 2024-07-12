蕭美琴：賴總統要把台灣這艘船 零風險零事故航向世界

副總統蕭美琴今天出席紀錄全台首位女性引水人黃昭玲海上傳奇故事記者會時表示，引水人的工作就是要讓船能夠平安靠港，安全離港，這就跟政府的工作一樣，總統賴清德要把台灣這艘大船零風險、零事故，平平安安停靠好、平平安安走向世界。

副總統蕭美琴上午出席在總統府舉行的「《匠人魂》#50大船入港的守護者」影片發布記者會致詞表示，非常榮幸參加匠人魂第50集記者會，錯過了過去的49集，但坐在總統府敞廳觀賞引水人黃昭玲的故事非常值得、有價值，匠人們是非常罕見的職務、高度的專業又極度用心，需要非常細膩的靈魂，同時需要有乘風破浪的勇氣。

副總統說，「匠人魂」這個專案已經邁入第七年，謝謝文化總會從2017開始記錄著台灣各行各業百工職人的身影，這七年來「匠人魂」拍攝的主題也非常多元，涵蓋公益、電影、體育、國軍以及文化工作者，讓民眾知道在每一個專業領域都有一群專注的人，專注刻劃人生，也專注做自己該盡的責任。

蕭副總統表示，藉由這個方式分享匠人們投入的成果，她非常高興也慶幸有這個機會可與匠人們一起在台灣這片土地上並肩努力，匠人們的付出都是國家強大最重要的基礎，台灣之所以可愛，台灣人之所以這麼爭氣，能夠獲得這麼多國際友人的尊重，就是因為各行各業都有腳踏實地、默默耕耘又專業的職人，讓台灣的韌性與專業被世界看見。

她提到，今天「匠人魂」第50集的主角、引水人黃昭玲，引水人的工作就是要讓船能夠平安靠港，安全離港，換句話說，要與天候條件共存，除了要了解天候更要精準掌握，就跟政府的工作一樣，賴總統要把台灣這艘大船零風險、零事故，平平安安停靠好、平平安安航向世界。

她說，賴總統曾經在520就職演說當中特別提到，做為台灣人要探索海洋，發揮海洋國家的優勢，提升國家的競爭力，為人民、為產業，引導一條安全順遂的路徑，讓國家可以安全順暢向前行，航海以及海運是台灣經濟發展通往世界最重要的橋梁，謝謝黃昭玲作為這座橋梁的最佳守護員。

蕭副總統表示，「匠人魂」特別在第50集以引水人作為主角，除了具有里程碑的意義，更重要的是象徵政府承先啟後，順利開展的意象，而這些努力就是需要社會上百工百業的匠人們一起來努力，大家持續加油，讓每一艘船都能安心地靠港，放心闖蕩世界， 讓台灣每一位認真的人都是最重要的護國神隊友。

最後，蕭副總統頒發匠人專屬的紀念「匠人曆」給黃昭玲，黃昭玲也回贈蕭副總統台北港引水人辦事處的帽子，副總統立即戴上帽子，也一圓黃昭玲透過手機自拍與副總統合影的願望。