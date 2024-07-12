媒體指谷立言提一中政策被消音 總統府：錯假訊息

聯合報今天報導，AIT台北辦事處長谷立言拜會總統賴清德提及一中政策，總統府新聞稿未完整呈現。總統府發言人郭雅慧今天表示，谷立言談話時媒體在場，各家媒體也都完整掌握，並無消音的動機及可能性。

總統府表示，對於媒體操作錯假訊息，高度遺憾，要求聯合報撤下破壞台美關係的不實報導。

美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言10日拜會總統賴清德時提及，美國將繼續支持台灣，這也符合美國長久以來以台灣關係法、三個聯合公報和六項保證為指導的一中政策。

總統府發言人郭雅慧上午表示，總統的外交接見行程，基於禮貌與互信原則，依往例皆不會將賓客談話逐字詳列於新聞稿，類似作法主要民主國家皆然。谷立言談話時媒體在場，有公開資訊，供訊台、各家媒體也都完整掌握，並無消音的動機及可能性，建議媒體報導前應妥為查證。

郭雅慧表示，台美關係在政府與民眾經年努力下有長足進展，然而特定媒體過去以來一再以惡意影射與錯假消息，如一年前已被司法單位證實是造假的「美方要求我國發展生物武器」報導等，傷害台灣外交，製造區域矛盾，現在又再次如法炮製，操作錯假訊息，令人高度遺憾。