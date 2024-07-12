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協會法放寬 警消可組特種協會
行政院會昨天拍板修正「公務人員協會法」，開放司法、主計、關務、警察及醫事人員可組專屬特種協會，消防因和警察專業性質不同可分別組織協會，同時放寬協會協商事項、下修協會成立門檻，並增訂課予主管機關對於不得協商情形負有通知協會的義務。
消防員常因救災殞命，高喊籌組工會聲音四起，修法草案增訂特種公務人員協會及中央三級機關協會，特種人員包括司法、主計、關務、警察及醫事人員，若適用同一特種人事法律，但因專業及工作差異，得報經銓敘部同意後可分別組織協會。
考量各界反應協會成立門檻過高，中央部會以上機關、直轄市、縣市機關協會，及特種協會，招募會員降為三百人；中央三級或相當三級機關協會降為一五○人。
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