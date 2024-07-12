賴總統就任前後 美不斷向陸重申一中立場

ＡＩＴ處長谷立言上任，前日首次拜會賴清德總統。值得注意的是，有別於前任ＡＩＴ處長包括酈英傑、孫曉雅上任後拜會時任總統蔡英文，ＡＩＴ會後發布的新聞稿皆未特別著墨美方「一中政策」立場；谷立言首次拜會賴總統，不但提及美國支持台灣自我防衛能力，也重申美方的一中政策，他的說法並完整在ＡＩＴ新聞稿呈現。

賴總統五二○就職演說提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」主張後，大陸發動軍演、發布懲治台獨廿二條，我方對陸發布橙色旅遊警戒，兩岸敵意螺旋不斷升高，我漁船越界捕撈也被陸方扣船扣人。

賴總統就任前後，美方不斷向中方重申立場，美國國務院亞太助理國務卿康達，與白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭四月十五日即在北京與大陸國台辦副主任仇開明會見，美方特別提到雙方「就台灣問題進行了討論」。美方重申，美國以「台灣關係法」、三份聯合公報和「六項保證」為指導的「一個中國政策」沒改變。

中國大陸也多次強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，希望美方把拜登不支持台獨的積極表態落實到行動上。

第三次派駐台灣的谷立言，拜會賴總統時致詞重申美方的「一個中國」政策的立場。前處長孫曉雅七月二日於任內最後一次主持美國國慶酒會致詞時也表示，台美關係愈來愈好，且獲得跨黨派的支持，「這一切都符合美國的『一中政策』、以及美國長久以來的各項承諾。」