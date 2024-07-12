新聞眼／一中政策「消音」 賴總統恐傷及美信任

ＡＩＴ處長谷立言走馬上任，第一次拜會賴清德總統，就重申美國的「一個中國」政策立場，還把它文字化，寫進ＡＩＴ新聞稿，這是美國對台的一貫立場，可是這段話在總統府新聞稿竟被「消音」，不論是刻意還是不小心，恐怕傷的都是賴總統。

查閱ＡＩＴ新聞稿，前處長酈英傑二○一八年上任、前處長孫曉雅二○二一年上任，首次拜會時任總統蔡英文，其對外新聞稿都沒有再「累述」上述立場，足見美方對蔡英文處理兩岸政策有一定程度的信任；賴清德剛上任，美方對賴還在聽其言、觀其行的階段，谷立言首次拜會即「明示」美方對台立場，顯露對賴政府的不放心。

賴清德上任前多次強調「蔡規賴隨」，但五二○就職演說提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，挑動對岸的敏感神經，直至今日，賴仍然沒有改變說法，對外論述兩岸政策的陸委會官員們，兩岸說法前後矛盾，忽而兩國，又是兩岸，立場更顯尷尬。

賴總統的兩岸論述將兩岸與兩國畫上等號、將中華民國台獨化，顯露他在處理兩岸關係的強硬與暴衝。然而，美國向來強調維持台海的和平穩定，反對兩岸任一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話，尤其美國大選在即，拜登政府更不樂見台灣在火燒眉毛之際，還成為麻煩製造者。賴清德才執政不到兩個月，兩岸現狀已不是蔡政府時的現狀，賴清德若執意走衝撞路線踩紅線，會讓台灣愈來愈危險。

谷立言首次拜會，向賴總統重申「一中政策」立場，是美方對賴政府的提醒也是警示，可是，賴政府連複製貼上都不會，總統府新聞稿刻意部分節錄谷立言在表述美方立場的致詞，將一中政策「消音」，無論這是畫錯重點的誤判，或是欲蓋彌彰的小動作，已傷及美方對賴政府的信任，讓賴清德的信用扣分，連官方新聞稿都不能如實呈現，賴政府的做法，對美國盟友沒有誠信，也難以讓一般百姓信任。