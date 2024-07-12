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谷立言見賴總統提一中政策 學者：AIT提醒台灣意味濃

聯合報／ 記者周佑政陳熙文／台北報導
ＡＩＴ處長谷立言（左）前天拜會賴清德總統時提及，美國將繼續支持台灣，這也符合美國長久以來以 「台灣關係法」、三個聯合公報和六項保證為指導的「一中政策」；而總統府新聞稿卻未提及「一中政策」。（中央社）
ＡＩＴ處長谷立言（左）前天拜會賴清德總統時提及，美國將繼續支持台灣，這也符合美國長久以來以 「台灣關係法」、三個聯合公報和六項保證為指導的「一中政策」；而總統府新聞稿卻未提及「一中政策」。（中央社）

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長谷立言前天拜會賴清德總統時提及，美國將繼續支持台灣，這也符合美國長久以來以「台灣關係法」、三個聯合公報和六項保證為指導的「一中政策」；不過總統府發布的新聞稿卻未提及「一中政策」，引發爭議。學者認為，這是「刻意又不刻意」，懷疑是府方為了對國內要「政治正確」故意漏掉，也認為ＡＩＴ新聞稿「提醒台灣意味濃厚」。

消音「一中」  總統府、外交部未回應

對於谷立言「一中政策」說法「被消音」，總統府、外交部截至昨天截稿前都沒有回應。

谷立言八日就任ＡＩＴ處長，前天首度拜會賴總統。谷立言在會中以中文致詞表示，美國會持續大力支持台灣自我防禦能力，「我們對台灣海峽的和平與穩定有著共同而且長遠的利益」，這對印太地區還有全球的安全與繁榮極大重要。美國將繼續支持台灣，這也符合美國長久以來以台灣關係法、三個聯合公報和六項保證為指導的一中政策。

ＡＩＴ在當天會後主動發布新聞稿，內容也呈現谷立言針對台灣關係法、三個聯合公報、六項保證以及一中政策的完整說法。

而總統府所公布的新聞稿則指出，「谷立言強調，美國會持續支持台灣的自我防禦能力。因為台美對台海和平穩定有著共同且長遠的利益，這對印太地區及全球的安全繁榮極為重要；美國支持台灣也符合美國長久以來以《台灣關係法》、中美三個聯合公報及『六項保證』為指導的政策。」

總統府新聞稿，與谷立言本人說法及ＡＩＴ新聞稿出現落差。政大國際關係中心研究員嚴震生表示，這很有可能是總統府為了政治正確所做的決定，故意漏掉了致詞內容；民進黨政府未必不能接受一個中國，但無法接受台灣被認為是中國的一部分，以至於不願提及一個中國的概念。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中說，美方的新聞稿內容一定是經過反覆斟酌，ＡＩＴ會這樣「畫重點」處理新聞稿，無疑是再度強調拜登政府的對台政策方針，提醒台灣意味濃厚。

至於賴政府是否有意跳脫出兩岸框架，有不具名學者表示，ＡＩＴ處長拜會總統，雙方見面畫出的重點可能不一樣，這在國與國之間的外交互動中常見，雖然講的都一樣，但找重點比較不一樣，府方新聞稿有「刻意又不刻意」味道，但未必是故意要踩紅線。

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