大巨蛋未符多元使用需求 監院糾正北市府、內政部

台北大巨蛋能否辦演唱會受關注，監察委員林盛豐、王美玉昨說，北市政府2006年簽訂BOT合約起，即知悉大巨蛋除體育館使用外，另有藝文表演、集會等使用方式，卻漠視其他非體育使用的適法性，導致紛爭不斷，內政部也未正視大巨蛋有多元化複合使用需求，與時俱進適切修改相關法令，監察院為此糾正台北市政府、內政部。

內政部國土署長吳欣修指出，未來會重新檢討，思考是否還可以有再精進之處。北市府副市長李四川表示，監院糾正市府都尊重，有關北市府部分會改進，但有些屬於中央權責，不便幫內政部答覆。

兩位監委表示，演唱會功能並非遠雄公司現在提出，但北市府未能本於權責，面對相關建管法令或內政部釋示，漠視藝文表演或演唱會使用形式之適法性，引致紛爭不斷。而內政部及北市府作為建築法的主管機關，自應就法制面與實體面爭議切實檢討改進，以維護公共安全，保障人民基本權利。

監委還表示，大巨蛋營運單位所提「防災及緊急應變計畫」欠缺審議機制，報府即同意備查，有欠妥當。另使用執照但書的「室內避難管理對策」也無審議制度，涉及強化避難逃生演練與避難管理，北市府應詳加檢討，保障人民生命自由財產。

對於監院糾正，吳欣修指出，未來會重新檢討，但無論是建築型態、防火避難設計，都是以分項、更加嚴格的方式處理，不會有這樣的困擾存在。

李四川則說尊重，糾正內容提到地下停車場有改進空間、無障礙部分，北市府一定改進。場館方遠雄則表示，大巨蛋符合多功能用途場館一直是目標，原則上尊重權責機關，期待盡快符合各界期待。