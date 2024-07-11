朝野協商NCC組織法 委員延任等條文無共識送院會處理

中央社／ 台北11日電
立法院長韓國瑜今天主持黨團協商，研商NCC組織法部分條文修正草案，朝野立委對於NCC委員是否改為「任滿得連任一次，並不得再任」，及是否刪除延任規定等無法達成共識，因此送院會處理。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜今天主持黨團協商，研商NCC組織法部分條文修正草案，朝野立委對於NCC委員是否改為「任滿得連任一次，並不得再任」，及是否刪除延任規定等無法達成共識，因此送院會處理。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜今天主持黨團協商，研商NCC組織法部分條文修正草案，朝野立委對於NCC委員是否改為「任滿得連任一次，並不得再任」，及是否刪除延任規定等無法達成共識，因此送院會處理。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議5月1日初審通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法部分條文修正草案，針對NCC委員提名是否依國會政黨比例任命等條文，藍白挾人數優勢，通過停止討論並保留協商的動議，因此全數條文保留送黨團協商。

韓國瑜今天主持黨團協商，研商NCC組織法第4條等條文修正草案。現行NCC組織法第4條條文規範，本會置委員7人，均為專任，任期4年，任滿得連任。

國民黨立法院黨團所提修正動議，與先前相關修法版本相比，做出大幅度修正，包括並無NCC委員提名是否依國會政黨比例任命等條文，而是規範本會置委員7人，均為專任，任期4年，任滿得連任一次，不得再任。

此外，國民黨團所提修正動議，刪除現行第4條第5項條文，即「本會委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止，不受第一項任期之限制」，另也增訂行政院長補足提名期間的規定，即「如因立法院不同意或出缺致委員人數未達足額時，行政院長應於3個月內補足提名」。

NCC主委陳耀祥說，關於連任一次的規定，尊重立法院決定，但不得再任的條款要思考一下，也希望不要把第4條第5項的過渡條款刪除。民進黨立委吳思瑤說，希望維持現行條文。

在場立委與官員討論後無法達成共識，因此第4條條文保留，送院會處理。

此外，今天黨團協商的主題也包括詐欺犯罪危害防制條例草案、科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正草案。

關於洗錢防制法部分，朝野立委討論後，除第19條條文保留送院會處理外，其餘條文均取得共識。

第19條條文的重點在於，對於犯洗錢防制法第2條各款所列洗錢行為者的罰則，行政院版草案規定，處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣1億元以下罰金。其洗錢的財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。

討論過程中，民眾黨團希望把刑度改為「3年以上10年以下有期徒刑」，朝野無法取得共識，因此保留。

此外，朝野立委支持科技偵查也強調人權保障，但從委員會審查開始，到今天的協商會議，對於科技偵查的規範，是要透過專法來制定，還是修正刑事訴訟法，仍無法達成共識。

民進黨立委與法務部、司法院希望立專法（科技偵查及保障法），藍白陣營則希望修正刑事訴訟法；由於雙方意見分歧，因此保留。

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