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大巨蛋案遭糾正 國土署：將依監院意見研改

中央社／ 台北11日電
監察院今天因大巨蛋用途問題，通過糾正內政部、北市府。圖／聯合報系資料照片
監察院今天因大巨蛋用途問題，通過糾正內政部、北市府。圖／聯合報系資料照片

內政部國土管理署今天說，大巨蛋案申請性能設計時，已就演唱會活動形式所需的座位排放方式，進行避難驗證，其他表演、集會等多元複合使用部分，依監察院糾正函內容，進一步研究改進。

監察院今天表示，台北市政府在民國95年簽訂BOT合約起，就知悉大巨蛋除體育館使用外，另有藝文表演、集會及展覽等使用方式。針對大巨蛋能否作為演唱會使用爭議，由於大巨蛋是經行政院核定為國家重大經濟建設，中央及地方主管機關都負法定監督義務。

監察院說，內政部業管的「建築技術規則」內的建築物使用類組，對演唱會使用形式欠缺明確規範，北市府106年起多次函請內政部釋示，內政部都未明確加以解釋，不足以解決大巨蛋適法性需求，內政部未能正視大巨蛋複合使用的需求，與時俱進適切修改相關法令，核有怠失。監察院今天通過糾正內政部、北市府。

內政部國土管理署晚間透過新聞稿表示，建築物依據申請的用途，而對應需符合的條文，建築物防火避難性能設計，是由申請人就其中申請免適用的條文提出相關計畫，再由台灣建築中心予以評定。

國土署說，大巨蛋案申請性能設計時，已就演唱會活動形式所需的座位排放方式，進行避難驗證，其他表演、集會等多元複合使用部分，國土署會依據糾正函的內容，進一步研究改進。

國土署表示，內政部在民國105年、106年已清楚函釋，體育館不需檢討爭議中的第127條規定。監察院提到，對於演唱會使用形式，台北市政府106年起多次函請內政部釋示，內政部都未明確加以解釋，國土署會依據糾正案文內容，進一步研究改進。

另外，監察院指出，對於避難層的認定，應回歸設計本質是否真能確保公眾安全、地下停車場設計法規仍有缺漏，以及無障礙相關規定仍有進步空間等。國土署說，未來會依據監察院糾正意見檢討，並就相關審議過程予以精進。

內政部 大巨蛋 監察院

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