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影／鄭文燦遭收押 高虹安第一時間反應寫臉上

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安（中）受新竹市議會議長許修睿之邀出席晚宴。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市長高虹安（中）受新竹市議會議長許修睿之邀出席晚宴。記者巫鴻瑋／攝影

海基會前董事長、桃園前市長鄭文燦涉貪案今天下午重開羈押庭，遭法官裁定收押禁見。新竹市長高虹安晚間受新竹市議會議長許修睿之邀出席晚宴，高聽聞鄭文燦遭收押消息並未立即回應，而是微笑快步進入電梯。

高虹安面對鏡頭及媒體詢問是否得知鄭文燦遭收押、有沒有任何看法，高虹安僅微笑點頭表示「謝謝」，並未做出回應，隨後快步進入電梯。不過據了解，下午鄭文燦遭收押消息傳出不到1分鐘後，高虹安就在會議中得知消息。

民眾黨稍早已透過發言人吳怡萱表示，鄭文燦涉貪此案盤根錯節，過程疑點重重，背後利益牽扯之深，拖了7年才重啟調查，歷經2次交保、2次抗告，幾經波折下遭羈押禁見。吳怡萱認為，既已重啟調查，呼籲檢方毋枉毋縱，盡速釐清案情。

民眾黨立委黃國昌也對於鄭文燦首次應訊前就已經知道檢調的偵辦內容，並把答辯方向都準備好，感到離譜。黃國昌呼籲法務部應徹查究竟是誰洩的密。

高虹安晚間受許修睿之邀出席在新竹國賓大飯店舉辦的正副議長聯誼會晚宴，多個縣市議會議長、副議長及秘書長都出席，以及立委鄭正鈐也是座上賓。晚宴菜色包含黑松露海虎蝦、國賓佛跳牆、龍虎斑、人蔘燉烏雞等。

弊案 貪汙 鄭文燦

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