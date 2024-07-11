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桃園看守所歷來關押最大咖「2350」鄭文燦今晚便當菜色曝光 律師將抗告

開鍘了！鄭文燦涉貪遭收押 民進黨廉政會：停權3年

不滿鄭文燦遭押 桃市綠黨部：檢方會不會太過份

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
民進黨桃園市黨部新任主委黃傅淑香（左）表示，桃檢會不會做的太過份，這要問所有的市民。圖／聯合報系資料照片
民進黨桃園市黨部新任主委黃傅淑香（左）表示，桃檢會不會做的太過份，這要問所有的市民。圖／聯合報系資料照片

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院前日二度裁定加保700萬、以1200萬元交保，檢方再提抗告成功，桃院今下午第三度開羈押庭確定羈押。桃園市議會主委黃傅淑香表示，這幾天媒體講很多都不知道要聽誰的，難免不讓人跟政治做聯想，至於桃檢會不會做的太過份，這要問所有的市民。

今經過4個多小時，鄭文燦確定羈押。黃傅淑香說，這幾天媒體寫了許多，都不知道要聽誰的，鄭被三度約談，實在是很難讓人不去聯想是不是有甚麼特別的目的，現在就是靜待司法調查，希望毋枉毋縱。

黃傅淑香指出，這次會不會做得太超過，要問問看所有市民怎麼看，像是之前桃園市經濟發展局長郭裕信買觀音土地的案子，了解過後這就是抹黑，是他還沒擔任局長時就買的土地，時間差了4年，也要硬塞到鄭文燦身上，這案之後一定會提告。

黃傅淑香說，後續會跟黨團的議員討論相關事宜並要如何處理，要開記者會一定會通知大家。

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃院今下午第三度開羈押庭確定羈押。記者季相儒／攝影
海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃院今下午第三度開羈押庭確定羈押。記者季相儒／攝影

弊案 貪汙 鄭文燦

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