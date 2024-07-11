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桃園看守所歷來關押最大咖「2350」鄭文燦今晚便當菜色曝光 律師將抗告

開鍘了！鄭文燦涉貪遭收押 民進黨廉政會：停權3年

鄭文燦收押禁見 立委牛煦庭：涉貪案要跟社會清楚交代

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
立委牛煦庭認為鄭文燦涉貪案件內容，應該適當揭露。記者鄭國樑／攝影
立委牛煦庭認為鄭文燦涉貪案件內容，應該適當揭露。記者鄭國樑／攝影

立法委員牛煦庭表示，鄭文燦涉貪按案從原先兩次交保看， 雖然保釋金金額很高， 但是從案情和社會觀感的角度看， 送錢的人都收押，收錢的人卻沒收押，從任何角度看都 啟人疑竇， 檢方要求羈押是有道理的，高院昨天火速發還的理由也構成心證， 地方法院今天傍晚裁定羈押裁的結果不太讓人意外。

牛煦庭強調，當然尊重司法調查和裁定結果， 不過各級政府應該提供 司法機關相關的資料， 讓事件的真相能水落實出， 鄭文燦涉貪事件絕對有必要跟社會做公開、清楚、透明的交代， 讓人民有知的權利， 不只司法要毋枉毋縱， 也要透過鄭文燦涉貪案讓大家知道土地炒作、變更應該審慎行事， 政府的公信力受影響並不好， 處理事情的過程越公開越透明越好， 也要適當揭露事件的內容讓大家知道真相。

弊案 貪汙 鄭文燦

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