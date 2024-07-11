鄭文燦收押禁見 立委牛煦庭：涉貪案要跟社會清楚交代

立法委員牛煦庭表示，鄭文燦涉貪按案從原先兩次交保看， 雖然保釋金金額很高， 但是從案情和社會觀感的角度看， 送錢的人都收押，收錢的人卻沒收押，從任何角度看都 啟人疑竇， 檢方要求羈押是有道理的，高院昨天火速發還的理由也構成心證， 地方法院今天傍晚裁定羈押裁的結果不太讓人意外。

牛煦庭強調，當然尊重司法調查和裁定結果， 不過各級政府應該提供 司法機關相關的資料， 讓事件的真相能水落實出， 鄭文燦涉貪事件絕對有必要跟社會做公開、清楚、透明的交代， 讓人民有知的權利， 不只司法要毋枉毋縱， 也要透過鄭文燦涉貪案讓大家知道土地炒作、變更應該審慎行事， 政府的公信力受影響並不好， 處理事情的過程越公開越透明越好， 也要適當揭露事件的內容讓大家知道真相。