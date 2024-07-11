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接見全國村里長 劉世芳：政府做大家後盾

中央社／ 台北11日電
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

內政部劉世芳今天接見全國村里長聯誼總會的村里長代表，感謝村里長為民服務；她表示，內政部也編列預算，明年起在春節期間加發村里長1.5個月事務補助費，讓政府持續作村里長服務鄉里的後盾。

內政部晚間透過新聞稿表示，劉世芳今天接見全國村里長聯誼總會總會長楊鑫坤以及各直轄市、縣市的村里長代表約60人。劉世芳由衷感謝村里長在第一線為民服務，照顧弱勢、營造社區，解決民眾的大小事。

劉世芳說，內政部也用行動支持村里長，從民國114年1月1日起，由內政部編列預算支應在春節期間加發村里長1.5個月事務補助費，讓政府持續作村里長服務鄉里的後盾。

劉世芳指出，考量近年經濟有所成長、民生物價也有一定漲幅，獲行政院及立法院支持通過修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，從114年1月起施行，增訂村里長事務補助費隨全國公務人員各種加給年度通案調整，以及原住民族地區村里事務補助費每月再增20%，讓村里長推動公務更符合實際需要。

劉世芳表示，修法也增訂久任村里長發給慰勞金及表揚，內政部後續會邀集地方政府討論具體辦法。期盼全國村里長能持續扮演相挺政府的神隊友，秉持為民服務初衷。

另外，劉世芳今天在內政部務會報中表示，為方便民眾查詢內政施政訊息，上任後就指示相關單位以使用者中心設計概念，進行全球資訊網站內容調整，將民眾所需內政部及所屬機關新聞資訊、活動訊息完整呈現在網站。

劉世芳說，民眾只要進入內政部全球資訊網，就可第一時間網羅內政最新資訊，從6月中旬調整至今，點閱率已明顯提升至少8%。

內政部 劉世芳 聯誼

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