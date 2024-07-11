日經亞洲：林佳龍正推動「經濟外交」

「日經亞洲」（Nikkei Asia）引述數名台灣官員和駐台外交官報導，外交部長林佳龍正在推動經濟外交，著眼於設立海外工業園區與支持中小企業海外發展。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，上任不久的林佳龍將貿易和商務視為第一要務。

一名台灣資深官員告訴日經亞洲，「我們正計畫在日本、捷克及一個新南向國家設立工業園區，可能會是菲律賓、越南或者泰國」。

這項計畫將會以「新南向政策」為基礎，前總統蔡英文任內推動新南向政策，強化台灣與大洋洲、南亞及東南亞國家的關係，以降低對中國的依賴程度。2022年，台灣企業在這些國家的投資金額首度超越在中國的投資金額。

這位未具名官員透露，其中一個園區「非常可能」落腳泰國，因為「在台灣的資金挹注下，泰國工業地產開發商安美德集團（Amata）已在當地打造一座智慧城市…要設立一座工業區不致太難」。

台灣本月稍早與泰國簽署一項新的投資協定。前總統蔡英文於2016年上台後，與菲律賓、印度、越南及加拿大等國簽署類似協定。

另一名資深官員告訴日經亞洲，「（海外設立工業園區）的計畫希望年底前能拍板定案」，他並表示這些計畫將透過「促進民間參與公共建設」（public-private partnerships）的方式來執行。

一名負責對台關係的外交官讚揚林佳龍的做法，「林部長非常聚焦在打造經濟和商業關係」。

外交部未立即回覆日經亞洲關於林佳龍計畫的置評請求。

隨著兩岸緊張升高，台灣面臨拓展國際經濟關係的迫切需求。

受訪的資深官員之一表示，林佳龍的「戰略不僅有助台灣強化國際地位，更意味著台灣與這些（夥伴）國的實質合作。」

這名官員解釋說，台灣中小企業前往海外發展需要政府的支持，包含解決簽證、投資保障與稅務問題，以及尋覓具有充足勞動力和完善基礎設施的投資地點。設立工業園區的構想，與日本在海外為日本投資人在當地設立製造中心的戰略很類似。

亞洲學者、前總統府資政蕭新煌表示，總統賴清德政府正接下經貿合作火炬，而經貿合作一向是台灣外交議程的一環。

台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌告訴日經亞洲，「在當前外交孤立的處境下，經濟、貿易和技術關係是維持並擴展台灣與全球連結的最可行方式」。