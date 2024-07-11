快訊

桃園看守所歷來關押最大咖「2350」鄭文燦今晚便當菜色曝光 律師將抗告

開鍘了！鄭文燦涉貪遭收押 民進黨廉政會：停權3年

日經亞洲：林佳龍正推動「經濟外交」

中央社／ 台北11日綜合外電報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

「日經亞洲」（Nikkei Asia）引述數名台灣官員和駐台外交官報導，外交部長林佳龍正在推動經濟外交，著眼於設立海外工業園區與支持中小企業海外發展。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，上任不久的林佳龍將貿易和商務視為第一要務。

一名台灣資深官員告訴日經亞洲，「我們正計畫在日本、捷克及一個新南向國家設立工業園區，可能會是菲律賓、越南或者泰國」。

這項計畫將會以「新南向政策」為基礎，前總統蔡英文任內推動新南向政策，強化台灣與大洋洲、南亞及東南亞國家的關係，以降低對中國的依賴程度。2022年，台灣企業在這些國家的投資金額首度超越在中國的投資金額。

這位未具名官員透露，其中一個園區「非常可能」落腳泰國，因為「在台灣的資金挹注下，泰國工業地產開發商安美德集團（Amata）已在當地打造一座智慧城市…要設立一座工業區不致太難」。

台灣本月稍早與泰國簽署一項新的投資協定。前總統蔡英文於2016年上台後，與菲律賓、印度、越南及加拿大等國簽署類似協定。

另一名資深官員告訴日經亞洲，「（海外設立工業園區）的計畫希望年底前能拍板定案」，他並表示這些計畫將透過「促進民間參與公共建設」（public-private partnerships）的方式來執行。

一名負責對台關係的外交官讚揚林佳龍的做法，「林部長非常聚焦在打造經濟和商業關係」。

外交部未立即回覆日經亞洲關於林佳龍計畫的置評請求。

隨著兩岸緊張升高，台灣面臨拓展國際經濟關係的迫切需求。

受訪的資深官員之一表示，林佳龍的「戰略不僅有助台灣強化國際地位，更意味著台灣與這些（夥伴）國的實質合作。」

這名官員解釋說，台灣中小企業前往海外發展需要政府的支持，包含解決簽證、投資保障與稅務問題，以及尋覓具有充足勞動力和完善基礎設施的投資地點。設立工業園區的構想，與日本在海外為日本投資人在當地設立製造中心的戰略很類似。

亞洲學者、前總統府資政蕭新煌表示，總統賴清德政府正接下經貿合作火炬，而經貿合作一向是台灣外交議程的一環。

台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌告訴日經亞洲，「在當前外交孤立的處境下，經濟、貿易和技術關係是維持並擴展台灣與全球連結的最可行方式」。

林佳龍 泰國

延伸閱讀

獲頒睦誼外交獎章 歐洲在台辦事處長：台灣是自由開放的象徵

林佳龍：外交新策略 善用經貿轉守為攻

提外交三方向 林佳龍：期待成立「榮邦基金」

外館爭議連環爆 林佳龍籲同仁：寫信給部長 絕不護短

相關新聞

打詐四法、兒少法…30民生法案待三讀 藍做好挑燈夜戰準備

本屆立法院第一會期延會將於7月16日截止，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，力拚在明天和下周二的院會，將30案左右的...

不能辦演唱會…大巨蛋未符多元使用需求 監院糾正北市府、內政部

監察委員林盛豐、王美玉今天表示，台北市政府2006年簽訂BOT合約起，即知悉大巨蛋除體育館使用外，另有藝文表演、集會及展...

影／難懂NCC主秘說法 韓國瑜金句虧：武大郎放風箏

立法院長韓國瑜今天（11日）召集朝野協商「詐欺犯罪危害防制條例」草案，對於民進黨團將該草案主觀要件上的故意及過失，動議改...

未正視大巨蛋多元需求遭監院糾正 內政部：會重新檢討

大巨蛋能否舉辦演唱會引發台北市府與內政部隔空駁火，監委今天指出，台北市府漠視其他非體育如演唱會使用的適法性，引致紛爭不斷...

頒外交獎章予歐洲辦事處長 林佳龍：台歐關係達最高點

外交部長林佳龍今頒贈睦誼外交獎章予歐洲經貿辦事處（EETO）處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）。他在致...

爭取加發事務補助費 韓國瑜勉村里長「把事做好」

立法院長韓國瑜今天下午接見中華民國村里長聯誼總會一行人，韓致詞時特別提到「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。