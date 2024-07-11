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大巨蛋不能辦演唱會遭糾正 李四川：北市府一定會改進

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
監察院今因大巨蛋使用用途問題，糾正北市府、內政部。圖／聯合報系資料照片
監察院今因大巨蛋使用用途問題，糾正北市府、內政部。圖／聯合報系資料照片

大巨蛋何時能辦演唱會等各界關注。監委林盛豐、王美玉今天表示，北市府2006年簽訂BOT合約起，即知大巨蛋除體育館使用外，另有藝文表演、集會等使用，卻漠視非體育活動如演唱會使用的適法性，引致紛爭，內政部亦未能正視大巨蛋複合使用需求，與時俱進修法，糾正北市府、內政部。

對於監察院糾正，北市府副市長李四川表示，監院糾正市府都尊重，至於糾正內容，裡面有提到包括地下停車場有改進空間、無障礙部分，北市府一定會去改進，至於涉及到相關法令的部分，有些是屬於中央權責，北市府不便幫內政部答覆，關於北市府的部分，北市府會來改進。

北市府也表示，北市府自市長蔣萬安上任以來，市府秉持一致立場，就是面對問題、解決問題，關於監察委員指正的問題，市府尊重，這些也是市府一直以來努力處理的問題，一定會審慎面對、積極改進，不負國人期待。

內政部 北市府 大巨蛋

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