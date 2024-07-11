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北市府、內政部因大巨蛋遭糾正 遠雄：盼盡快符合各界期待

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
監察院今因大巨蛋使用用途問題，糾正北市府、內政部。圖／聯合報系資料照片
監察院今因大巨蛋使用用途問題，糾正北市府、內政部。圖／聯合報系資料照片

監察院今糾正北市府內政部大巨蛋已知有辦非體育賽事需求情況下，卻漠視適法性，而內政部也未正視需求適切修改相關法令。場館方遠雄表示，大巨蛋符合多功能用途場館一直是目標，原則上尊重權責機關，期待盡快符合各界期待。

監委表示，北市府2006年與遠雄簽訂BOT合約起，即知悉大巨蛋除體育館使用外，有藝文表演、集會及展覽等使用方式，卻漠視其他非體育如演唱會使用之適法性，引致紛爭不斷，加上內政部未能正視大巨蛋有多元化複合使用需求，與時俱進適切修改相關法令，為此糾正台北市政府、內政部。

遠雄副總經理楊舜欽表示，尊重權責機關，能夠符合多功能用途場館一直是目標，日前也已完成相關審查資料，安全疑慮上皆已確保，也期待盡快符合各界期待。

內政部 北市府 大巨蛋

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