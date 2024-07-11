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未正視大巨蛋多元需求遭監院糾正 內政部：會重新檢討

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部國土署長吳欣修。圖／內政部提供
內政部國土署長吳欣修。圖／內政部提供

大巨蛋能否舉辦演唱會引發台北市府內政部隔空駁火，監委今天指出，台北市府漠視其他非體育如演唱會使用的適法性，引致紛爭不斷，內政部亦未正視大巨蛋多元化複合使用需求，為此糾正台北市政府、內政部。內政部對此表示，未來會重新檢討。

監委林盛豐、王美玉今天指出，大巨蛋體育館是經行政院核定的國家重大經濟建設，採BOT方式辦理，中央及地方主管機關均負有法定監督義務，演唱會使用並非遠雄公司現在所提出，從2006年簽約起，台北市政府即知除體育館使用外，另要做藝文表演、集會及展覽等使用，並有簽訂合約書可稽。

監委指出，但台北市政府未能本於權責面對相關建管法令或內政部釋示，漠視藝文表演或演唱會使用形式適法性，引致紛爭不斷；內政部業管建築技術規則內的建築物使用類組，對於演唱會使用形式，亦欠缺明確規範。

對此，內政部國土署長吳欣修指出，早期都市計畫核准內容相當多元，對於後期建築物適用型態和防火避難空間的規劃設計，監察院認為應該更多元。他強調，無論是建築型態、防火避難設計，都是以分項、更加嚴格的方式處理，不會有這樣的困擾存在。

吳欣修指出，未來會重新檢討，思考是否還可以有再精進之處。

內政部 北市府 演唱會

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