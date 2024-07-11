華亞市地重劃案 內政部：同意申請而非同意變更

前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄500萬元，主導華亞科技園區旁農地自辦市地重劃，立委黃國昌秀公文指內政部火速核准，內政部長劉世芳反駁，該案2013年送到內政部都委會，至今從未同意土地變更。國土署長吳欣修說，黃國昌出示的公文只代表同意申請，而非同意變更，且自辦市地重劃需要100％地主同意，但未達門檻。

華亞科學園區外一筆9.5公頃農地地主組成重劃會，向桃園市府申請自辦重劃，主導重劃會的台塑集團前高層共籌出500萬元，透過與台塑關係良好的華亞重劃會廖姓主委與鄭文燦熟悉的關係，交付現金。

黃國昌昨天爆料，時任總統府秘書長吳釗燮曾函請行政院處理，當時行政院秘書長卓榮泰也火速處理，2018年內政部、經濟部經行政院指示後馬上核准，公文上明確寫出全案符合都市計畫法「適應經濟發展之需要」。

對此，吳欣修今於內政部記者會還原始末，他說，2013年，相關土地變更案原先透過林口工五細部計畫通盤檢討提出，但依審議規則，細部計畫不會審議土地變更，因此駁回，此後改採個案變更啟動工業區開發，因此要徵求經濟不同意，經濟部態度為鼓勵開發。

針對公文內容，吳欣修進一步解釋，所有都市計畫書都會附上相關公文，並非為了此案獨立作業，黃國昌所提公文是在表達同意申請，而非同意變更，但直到2022年，都委會專案小組都沒有同意華亞案，最後退回桃園市政府，要求重送資料，至今都未收到任何補充回覆。