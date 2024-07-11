未正視大巨蛋多元需求遭糾正 內政部：將檢討精進

監察院今天說，內政部未正視大巨蛋有多元化複合使用需求、適切修法，遭糾正。國土署長吳欣修說，建築型態、防火避難設計都是分項，但採較嚴格方式處理，是否有能再精進部分將重新檢討。

監察院透過新聞稿表示，台北市政府在民國95年簽訂BOT合約起，就知悉大巨蛋除體育館使用外，另有藝文表演、集會及展覽等使用方式。針對大巨蛋能否作為演唱會使用爭議，由於大巨蛋是經行政院核定為國家重大經濟建設，中央及地方主管機關都負有法定監督義務。

監察院說，內政部業管的「建築技術規則」內的建築物使用類組，對演唱會使用形式欠缺明確規範，北市府106年起多次函請內政部釋示，內政部都未明確解釋，不足以解決大巨蛋適法性需求，內政部未能正視大巨蛋複合使用的需求，與時俱進適切修改相關法令，核有怠失。監察院今天通過糾正內政部、北市府。

內政部國土管理署長吳欣修下午出席部務會報會後記者會時表示，重點是源自於最早都市計畫所核准的內容相當多元，對於後面建築物的適用型態、防火避難空間規畫設計，監察院認為應該更多元設計。

吳欣修說，建築型態、防火避難設計來講，基本上都是分項，但是採較嚴格的方式來處理，這點並不會有這樣的困難存在。監察院是基於希望內政部在考量這種多元複合建築時，建築物型態、防火避難空間的設計，是不是還可以有再精進部分，內政部會再重新檢討。