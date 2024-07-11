立院成立進口蛋調查小組 農業部：已全力配合司法、盼循憲政體制處理

立法院今天成立進口雞蛋調查專案小組，農業部表示，已主動行政調查，並將調查報告移送檢調，均依現行憲政體制進行，監察、司法單位也展開調查，呼籲應循現行制度。

立法院經濟委員會上午通過成立進口雞蛋調查專案小組，且通過運作要點，明定運作期間至今年底、調查文件對象為農業部及相關部會，必要時得依法議決舉行聽證會，成員推舉民眾黨立委張啓楷擔任小組召集人。

農業部下午發布新聞做出兩點回應，第一、農業部已多次配合立委質詢提供資料、多次至立法院專案報告；以及主動進行行政調查，4月完成報告，過程中發現有行政瑕疵已做補正，也移請檢調進行後續調查，靜候司法調查、全力配合，未來如有涉及不法，也絕不寬貸。

第二，民國111年初氣溫遽變，大量雞隻死亡，112年農曆年之後，全球禽流感大流行，國產雞蛋生產不足，消費者買不到雞蛋，當時朝野立委期盼農業部積極解決問題，農業部委由中央畜產會辦理進口雞蛋及調度業務，相關作業日夜不分、緊急調度，以供應消費需求。

農業部強調，「穩定市場供需」是農業部進口雞蛋最初的目標，執行過程有需改進之處將虛心檢討、精進制度，並配合司法調查，釐清真相。