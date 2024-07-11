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獲頒睦誼外交獎章 歐洲在台辦事處長：台灣是自由開放的象徵

中央社／ 台北11日電
外交部長林佳龍（左）11日頒贈「睦誼外交獎章」予歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）（右）。中央社
外交部長林佳龍（左）11日頒贈「睦誼外交獎章」予歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）（右）。中央社

外交部長林佳龍今天頒贈「睦誼外交獎章」給歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski），表彰他對於增進台灣與歐盟關係竭心盡力，貢獻卓著。高哲夫表示，台灣是發展進步、自由開放的象徵，歐台連結比以往更加緊密。

高哲夫來自波蘭，曾任歐盟對外事務部「亞洲事務協調會議」主席，2019年9月擔任歐盟駐台代表；林佳龍今天下午在外交部，頒贈「睦誼外交獎章」給任期將屆滿的高哲夫。

林佳龍致詞表示，這5年來看到歐盟對台灣的支持力道加大，歐盟領導人多次表達，台海和平穩定對歐洲的安全與繁榮不可或缺，相信高哲夫在加強歐盟對台灣和兩岸局勢的關注和討論，發揮著至關重要的作用。

林佳龍說，在高哲夫任內，台灣與歐盟之間的貿易和投資關係不斷蓬勃發展，各大科技公司紛紛在歐洲拓展，包含台積電宣布在歐洲新建工廠，輝能科技也宣布在法國興建首個海外先進固態電池超級工廠，在高哲夫和歐洲經貿辦事處的努力和奉獻下，台灣與歐盟的關係達到最高點。

高哲夫表示，5年前從布魯塞爾來到台灣，當時歐洲人對台灣的瞭解不多，但現在台灣已經是發展、進步的象徵，是開放自由的象徵，歐台之間的關係更加緊密，會想念在台灣的一切，「我會懷念陽明山」。

高哲夫指出，陽明山是他覺得台灣最美麗的地方之一，因此選擇住在陽明山上，喜歡走訪陽明山各處，並享受早上在陽明山的雲中起床，下午俯瞰台北落日的生活。

針對歐盟與台灣關係可以加深交往的層面，高哲夫表示，歐盟與台灣是夥伴，有著共同的價值觀，關心人權、法治、民主等共同價值，近年歐盟不僅成為台灣最重要的貿易夥伴，亦是台灣最大的投資者，歐盟對台投資占台灣吸收外來直接投資（FDI）的25%以上，這意味著歐盟對台灣的就業、繁榮做出貢獻，並將台灣與世界聯繫起來，「我對此感到非常非常自豪」。

高哲夫說，過去4年台灣對歐洲的投資，也超過過去40年台灣對歐洲的投資量，這顯示歐台之間的相互連結。

林佳龍 歐盟

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